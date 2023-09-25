Кадр дня: как актриса чуть не утонула на съемках культового фильма о фокусах
Картина «Иллюзия обмана» считается захватывающей игровой комедией о фокусниках. Однако на самом деле одна сцена чуть не превратилась в несчастный случай. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Актриса Айла Фишер снялась в фильме "Иллюзия обмана" 2013 года в роли эскапистки и фокусницы Хенли Ривз, которую в одной из сцен можно увидеть выполняющей подводный трюк в стеклянной коробке.
Но оказывается, что во время съемок одного дубля она фактически начала "тонуть" после того, как застряла на цепи.
Когда фильм вышел на экраны, Фишер вспоминала:
"Я пережила клиническую смерть... Я была в резервуаре с водой — моя героиня погружается в резервуар, и ей на голову падают пираньи.
И пока я была там — мы снимали это в течение трех с половиной дней — хотя на моих наручниках была быстросъемная магнитная штука, цепь, которая проходила между моими лодыжками и запястьями, не могла быть разорвана, и она застрял под планкой. Я оказалась в ловушке"
Фишер была очень напугана и начала биться в воде с криками "Освободите меня!", но все думали, что она просто потрясающе отыгрывает сцену.
"Они думали, что я изображаю Мерил Стрип в аквариуме — на самом деле я тонула!
Все, о чем я думал, это о том, что я лежу на столе для вскрытия, раздутая, в купальном костюме и на каблуках — и как это будет унизительно", — добавила актриса.
Фишер отметила, что на съемках были учтены все меры безопасности — там был быстроразъемный переключатель, который мог опорожнить резервуар с водой за 70 секунд .
"У них были учтено все, но я поняла, что мы забыли одну основную вещь: вам нужно слово безопасности или сигнал безопасности, когда что-то идет не так".
К счастью, команда дайверов быстро вмешалась и спасла Фишер, прежде чем она утонула бы. Ее доставили в больницу и оказали медицинскую помощь от травм, полученных во время инцидента.