Кадр дня: как актриса чуть не утонула на съемках культового фильма

"Я пережила клиническую смерть... Я была в резервуаре с водой — моя героиня погружается в резервуар, и ей на голову падают пираньи.



И пока я была там — мы снимали это в течение трех с половиной дней — хотя на моих наручниках была быстросъемная магнитная штука, цепь, которая проходила между моими лодыжками и запястьями, не могла быть разорвана, и она застрял под планкой. Я оказалась в ловушке"