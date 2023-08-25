Премьера одного из самых ожидаемых фильмов этой осени перенесена с ноября на следующий год. Об этом сообщает издание Independent с ссылкой на компанию Warner Bros.

Сиквел научно-фантастического фильма должен был выйти на экраны 3 ноября. Вместо назначенной даты он появится в кинотеатрах с 15 марта следующего года. Решение принято на фоне продолжающейся забастовки актеров.

Также уточняется, что Warner Bros. и Legendary Pictures переносят премьеру других кинокартин, в том числе "Годзилла и Конг: Новая империя" и "Властелин колец: Война рохирримов".