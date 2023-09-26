4 захватывающих фильма про таксистов

Таксисты нередко становятся центром внимания режиссеров. И неслучайно: с людьми этой профессии и в жизни происходит много интересных историй, что уж говорить о сюжетах на экране.

© Кадр из фильма "Кентавр"

Одни кинематографисты рассказывают комедийные истории о водителях, другие же, напротив – мрачные и пугающие.

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Подробнее о самых захватывающих фильмах про таксистов читайте в материале "Рамблера".

"Кентавр", 2023

Кадр из фильма "Кентавр"

Криминальная драма с Юрой Борисовым в главной роли повествует историю таксиста Саши, который любит работать по ночам. Дело отнюдь не в том, что Саша – "сова". Просто он уверен, что именно с заходом солнца люди начинают раскрываться с совсем иной стороны, и ему очень интересно изучать своих клиентов.

Как-то раз его клиенткой становится Лиза – девушка легкого поведения, которая внезапно проникается симпатией к водителю. Героиня просит, чтобы таксист покатал ее по делам, но они оба даже не представляют, чем обернется эта ночь.

"Таксист", 1976

Культовый триллер Мартина Скорсезе, удостоившийся главного приза Каннского кинофестиваля.

Главный герой – Трэвис Бикл – возвращается с вьетнамской войны в Нью-Йорк и устраивается на работу таксистом. Обитатели города вызывают у него отвращение, ему кажется, что Нью-Йорк погряз во грехе, и только он может спасти его.

Не в силах мириться с реальностью, ветеран войны вновь берется за оружие, чтобы очистить Нью-Йорк от падали. Несмотря на то, что Трэвис уже вернулся с войны, оставить ее в прошлом герой не может.

"Теория заговора", 1997

В центре сюжета таксист и параноик Джерри, который кругом подозревает заговоры. Он подслушивает пассажиров, собирает вырезки из газет и подглядывает за прохожими. Он убежден, что миром правит "теневое правительство". И однажды его догадки почти подтверждаются: одна из конспирологических теорий героя оказывается настолько близка к правде, что за героем начинают следить спецслужбы.

"Такси", 1998