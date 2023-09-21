Роберт Де Ниро вернется к роли из фильма «Таксист»

Согласно информации издания The Sun, актер вновь воплотит образ легендарного Трэвиса Бикла на экране. Правда, на этот раз в рекламе такси.

© Кадр из фильма «Таксист»

В серии рекламных роликов, которые снимут в Лондоне, Де Ниро произнесет знаменитые фразы своего героя, например «Ты говоришь со мной», сидя уже за рулем современного такси одного из известных перевозчиков, отмечается на сайте издания.

Других деталей о рекламном ролике не сообщается.

Это уже не первый опыт работы актера в рекламе: режиссеры и сценаристы роликов отмечают прекрасную способность Де Ниро подшучивать над самим собой.

Напомним, что фильм «Таксист» вышел на экраны в 1976 году. Картина Мартина Скорсезе рассказывает о ветеране вьетнамской войны Трэвисе Бике, работающем таксистом в Нью-Йорке и в какой-то момент рещающем очистить город от преступности.