Что известно о новом российском фильме "Брат 3"

Релиз полнометражного фильма "Брат 3" режиссера Валерия Переверзева намечен на 23 ноября.

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По данным СМИ, сейчас ведутся переговоры о том, где будут проводиться премьерные показы, а также разрабатываются рекламные материалы. Сама кинолента в настоящий момент достигла последней стадии постпродакшна — идет работа над звуком и титрами.

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"Рамблер" расскажет, что известно о картине.

Прокатчиком ленты выступила кинокомпания HHG, а съемки проходили в Тамбове и в Москве. Несмотря на название картины, проект не имеет никакого отношения к культовой дилогии «Брат» Алексея Балабанова.

Известно, что сюжет картины основан на истории любви Ромео и Джульетты, и никакого Данилы Багрова зрители в фильме"Брат 3" не увидят.

Режиссер картины отметил, что осуществляет свою мечту: прославляет величие российского кинематографа.

«Главный конфликт в фильме — борьба социальных классов и сопровождающие их стереотипы общества, которые мешают самому главному — любви», — заявил режиссер.

Картина станет дебютом Переверзева, а актерский состав будет неожиданным. В ленте появятся рэпер Давид Нуриев (Птаха), голливудский актер Эрик Робертс, артисты Василий Карпенко и Александра Вознесенская, близнецы Владимир и Юрий Торсуевы из советского хита «Приключения Электроника».

Рэпер Птаха заявил еще в начале марта 2023 года, что киноленту Министерство культуры уже одобрило, кроме того ведомство даже дало ей статус "национального кино" и прокатное удостоверение.

Интересно, как связано с сюжетом название картины. По словам Давида Нуриева, такое название — инициатива режиссера.

«Он — художник и решил назвать свой фильм так. Это не является продолжением „Брата“, „Брата-2“, потому что Балабанов был такой один, искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально», — сказал Нуриев.

Интересно, что впервые о "Брате 3"заговорил еще в 2019 году шоумен Стас Барецкий, отмечавший, что это будет продолжение дилогии Балабанова. Тогда Барецкий отметил, что в фильме появится экс-боец MMA Вячеслав Дацик и выразил надежды, что к работе будет привлечена Ольга Бузова. Барецкий планировал даже снимать какие-то сцены в квартире, которая появлялась в первой часть "Брата".