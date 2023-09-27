4 корейских хоррора, которые испугают по-настоящему

Если еще пару десяток лет назад корейские фильмы и сериалы были отнюдь не популярны на Западе, то за последние годы все существенно изменилось.

© Кадр из фильма "История двух сестер"

Многие киноманы отмечают, что фильмы корейских режиссеров подчас в разы в превосходят голливудские киноленты. Картины из Южной Кореи отличаются самобытностью и оригинальным сюжетом.

Видео дня

В частности, среди фанатов хорроров большой любовью пользуются корейские фильмы ужасов. Подробнее о кинолентах, которые действительно способны напугать, читайте в материале "Рамблера".

"Вопль", 2016

Кадр из фильма "Вопль"

Действие картины разворачивается в глухой деревне Коксон, где вдруг начинают происходить ужасные вещи. Люди один из одним покрываются язвами, начинают вести себя крайне странно и даже нападают на своих близких. В деревне уже произошло несколько убийств, но полиция только разводит руками. Ходят слухи, что во всем виноваты ядовитые грибы или же приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу старается не вникать в суть дела, но его равнодушие продолжается лишь до тех пор, пока ситуация не касается его дочери.

"Жажда", 2009

Драматический триллер Пака Чхан-ука, удостоившийся приза жюри Каннского кинофестиваля.

В центре сюжета – уважаемый священник, который добровольно решил поучаствовать в испытании экспериментальной вакцины от смертельной болезни. Но все проходит отнюдь не гладко: герой заболевает, умирает, а потом... оживает. Более того, вскоре у священника улучшается зрение и у него появляются нечеловеческие способности. Теперь герой умеет летать, быстро заживать и восстанавливаться, а еще у него возникает непреодолимая тяга к человеческой крови.

"История двух сестер", 2003

Кадр из фильма "История двух сестер"

После продолжительного пребывания в психиатрической лечебнице две сестры возвращаются домой. В доме весьма напряженная обстановка – по большей части из-за нервозности мачехи. Очень скоро в доме начинают происходить странные вещи, и девушкам начинает казаться, что в их жилище есть кто-то еще.

"Черные священники", 2015

Кадр из фильма "Черные священники"