Михалков вспомнил, как помог создать образ Богатыреву

Никита Михалков вспомнил, как помог создать образ Юрию Богатыреву
Знаменитый российский режиссер Никита Михалков рассказал историю о том, как помог актеру Юрию Богатыреву создать образ в фильме «Неоконченная пьеса для механического пианино». Его слова приводит aif.ru.
Оказывается, Юрий Богатырев на съемочной площадке носил ботинки, которые ему были малы.
«Заказали ему ботинки, в которых ему нужно было поджимать пальцы, он стал плоскостопным. И роль «полетела», как только стал ходить по третьей позиции», - объяснил суть идеи Никита Михалков.
Также режиссер уточнил, что, просто поджав пальцы на ногах, нельзя стать отличным актером. Но Юрию Богатыреву прием с маленькой обувью помог выглядеть «нежным, несчастным и обманутым, еще и с плоскостопием».
Кадр из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
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