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4 фильма для фанатов «Психо» Хичкока

Культовый триллер Альфреда Хичкока "Психо" по правусчитается одним из главных фильмов в карьере легендарного режиссера. Многие эксперты сходятся во мнение, что именно "Психо" положил начало поджанру слэшер – так называют фильмы, для которых характерно наличие убийцы психопатов.

4 фильма для фанатов «Психо» Хичкока
© Кадр из фильма "Психо"

У фильма "Психо" миллионы фанатов по всему миру. Неудивительно, что многие из них часто ищут похожие картины.

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Если вы из тех, кто неравнодушен к шедевру Хичкока, присмотритесь к кинолентам из нашей подборки. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Техасская резня бензопилой", 1974

На ферме Томаса Хьюитта в Техасе были убиты и изувечены 33 человека. Пресса окрестила маньяка Кожаным лицом, и вскоре полиция расправилась с человеком в кожаной маске. Однако внезапно выяснилось, что стражи порядка убили не того. Пролить свет на произошедшие зверства вызвался уцелевший свидетель, который рассказал, что на самом деле произошло, когда пятеро подростков оказались в ловушке у маньяка с бензопилой.

"Бритва", 1980

Кадр из фильма "Бритва"

В центре сюжета соблазнительная блондинка по имени Бобби с непреодолимым желанием убивать. Некоторое время Бобби посещала доктора Эллиота, но потом перешла к другому врачу. Именно из кабинета своего врача Бобби украла бритву, которая служит орудием для ее кровожадных убийств.

Очередной жертвой Бобби становится другая пациентка мистера Эллиота – Кейт, страдающая от слишком реалистичных сексуальных фантазий. Свидетельницей убийства становится Лиз, которая одновременно является и объектом преследования Бобби, и подозреваемой для полиции.

"Хэллоуин", 1978

Кадр из фильма "Хэллоуин"

Триллер повествует историю маньяка Майкла Майерса, который еще будучи ребенком убил свою сестру во время Хэллоуина. По прошествии 15 лет маньяк снова берется за старое и начинает террор небольшого городка. Герой бежит из психиатрической клиники, чтобы вернуться к убийствам невинных людей.

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"Молчание ягнят", 1990

Кадр из фильма "Молчание ягнят"

Легендарная картина Джонатана Демме с Энтони Хопкинсом в главной роли, которая стала пятикратным лауреатом "Оскара".

Фильм рассказывает историю психопата, который похищает и убивает молодых женщин. Агенты ФБР уверены, что за всеми преступлениями стоит один и тот же человек. Кларисса Старлинг отправляется на встречу с Ганнибалом Лектером, отбывающим пожизненное наказание. Лектер может помочь составить психологический портрет убийцы, но преступник согласен сделать это лишь при одном условии.

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