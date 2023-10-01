4 фильма для фанатов «Психо» Хичкока
Культовый триллер Альфреда Хичкока "Психо" по правусчитается одним из главных фильмов в карьере легендарного режиссера. Многие эксперты сходятся во мнение, что именно "Психо" положил начало поджанру слэшер – так называют фильмы, для которых характерно наличие убийцы психопатов.
У фильма "Психо" миллионы фанатов по всему миру. Неудивительно, что многие из них часто ищут похожие картины.
Если вы из тех, кто неравнодушен к шедевру Хичкока, присмотритесь к кинолентам из нашей подборки. Подробнее – в материале "Рамблера".
"Техасская резня бензопилой", 1974
На ферме Томаса Хьюитта в Техасе были убиты и изувечены 33 человека. Пресса окрестила маньяка Кожаным лицом, и вскоре полиция расправилась с человеком в кожаной маске. Однако внезапно выяснилось, что стражи порядка убили не того. Пролить свет на произошедшие зверства вызвался уцелевший свидетель, который рассказал, что на самом деле произошло, когда пятеро подростков оказались в ловушке у маньяка с бензопилой.
"Бритва", 1980
В центре сюжета соблазнительная блондинка по имени Бобби с непреодолимым желанием убивать. Некоторое время Бобби посещала доктора Эллиота, но потом перешла к другому врачу. Именно из кабинета своего врача Бобби украла бритву, которая служит орудием для ее кровожадных убийств.
Очередной жертвой Бобби становится другая пациентка мистера Эллиота – Кейт, страдающая от слишком реалистичных сексуальных фантазий. Свидетельницей убийства становится Лиз, которая одновременно является и объектом преследования Бобби, и подозреваемой для полиции.
"Хэллоуин", 1978
Триллер повествует историю маньяка Майкла Майерса, который еще будучи ребенком убил свою сестру во время Хэллоуина. По прошествии 15 лет маньяк снова берется за старое и начинает террор небольшого городка. Герой бежит из психиатрической клиники, чтобы вернуться к убийствам невинных людей.
"Молчание ягнят", 1990
Легендарная картина Джонатана Демме с Энтони Хопкинсом в главной роли, которая стала пятикратным лауреатом "Оскара".
Фильм рассказывает историю психопата, который похищает и убивает молодых женщин. Агенты ФБР уверены, что за всеми преступлениями стоит один и тот же человек. Кларисса Старлинг отправляется на встречу с Ганнибалом Лектером, отбывающим пожизненное наказание. Лектер может помочь составить психологический портрет убийцы, но преступник согласен сделать это лишь при одном условии.