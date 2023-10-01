4 фильма для фанатов «Психо» Хичкока

Культовый триллер Альфреда Хичкока "Психо" по правусчитается одним из главных фильмов в карьере легендарного режиссера. Многие эксперты сходятся во мнение, что именно "Психо" положил начало поджанру слэшер – так называют фильмы, для которых характерно наличие убийцы психопатов.

© Кадр из фильма "Психо"

У фильма "Психо" миллионы фанатов по всему миру. Неудивительно, что многие из них часто ищут похожие картины.

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Если вы из тех, кто неравнодушен к шедевру Хичкока, присмотритесь к кинолентам из нашей подборки. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Техасская резня бензопилой", 1974

На ферме Томаса Хьюитта в Техасе были убиты и изувечены 33 человека. Пресса окрестила маньяка Кожаным лицом, и вскоре полиция расправилась с человеком в кожаной маске. Однако внезапно выяснилось, что стражи порядка убили не того. Пролить свет на произошедшие зверства вызвался уцелевший свидетель, который рассказал, что на самом деле произошло, когда пятеро подростков оказались в ловушке у маньяка с бензопилой.

"Бритва", 1980

Кадр из фильма "Бритва"

В центре сюжета соблазнительная блондинка по имени Бобби с непреодолимым желанием убивать. Некоторое время Бобби посещала доктора Эллиота, но потом перешла к другому врачу. Именно из кабинета своего врача Бобби украла бритву, которая служит орудием для ее кровожадных убийств.

Очередной жертвой Бобби становится другая пациентка мистера Эллиота – Кейт, страдающая от слишком реалистичных сексуальных фантазий. Свидетельницей убийства становится Лиз, которая одновременно является и объектом преследования Бобби, и подозреваемой для полиции.

"Хэллоуин", 1978

Триллер повествует историю маньяка Майкла Майерса, который еще будучи ребенком убил свою сестру во время Хэллоуина. По прошествии 15 лет маньяк снова берется за старое и начинает террор небольшого городка. Герой бежит из психиатрической клиники, чтобы вернуться к убийствам невинных людей.

"Молчание ягнят", 1990

Легендарная картина Джонатана Демме с Энтони Хопкинсом в главной роли, которая стала пятикратным лауреатом "Оскара".