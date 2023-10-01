Почему комбинация "A113" появляется в десятках фильмов Disney и Pixar
Кинематограф может по праву считаться одной из самых загадочных индустрий в мире. Особенно интересно, когда мы видим какую-то закономерность в разных фильмах, какую-то деталь, которые спрятал для нас режиссер, замечаем загадку, ради которой нужно долго думать.
Одна из таких деталей — А113. Эта комбинация буквы и цифр нередко появляется в разных фильмах киностудий Disney и Pixar. "Рамблер" расскажет о том, что прячут создатели в этих комбинаций.
Пасхалка А113
Студия Pixar известна своими "пасхалками" — скрытыми посланиями в фильмах — одна из самых ярких связана с комбинацией А113.
Эту буквенно-цифровую комбинацию можно встретить практически во всех фильмах Pixar, от «Истории игрушек» до «Тачек» и во многих фильмах Disney.
Что это значит?
Сооснователь Pixar Джон Лассетер объяснил, что А113 — это номер кабинета анимации в Калифорнийском институте искусств. Многие из его выпускников (в том числе сотрудники Pixar) и сам Джон Лассетер использовали этот номер в своих последующих работах. Таким образом они тонко отдают дань уважения своей альма-матер.
На этой фотографии у дверей знаменитого кабинета находятся аниматоры Джон Лассетер и Эндрю Стэнтон и Пит Доктер.
В частности, эта комбинация использовалась для множества разных отсылок в фильмах Pixar, например, для номерного знака в «Истории игрушек» 1995 года.
Номер А113 можно также, например, увидеть на коробке, мимо которой проходит Флик в фильме «Приключения Флика» 1998 года.
Кроме того, A113 — это также номер зала суда в фильме «Вверх» 2009 года.
Однако фильмы Pixar — не единственные, в которых это число скрывается на виду. Вот Тиана из диснеевского мультфильма «Принцесса и лягушка» 2009 года, прыгающая на троллейбусе с номером А113.
Эта комбинация неожиданно появлялась и во многих других проектах Disney, в том числе в картинах:
- "Отважный маленький тостер" — появляется на двери квартиры, где живет Мастер .
- "Лило и Стич" — появляется в виде номерного знака на всех транспортных средствах , а также на номерном знаке в комнате Лило .
- "Микки, Дональд, Гуфи: Три мушкетера! — появляется на номерном знаке конной повозки, в которой находится Микки в плену.
- "В гости к Робинсонам" — появляется в виде номерного знака на машине приемных родителей Льюиса. Кроме того, как дань уважения Pixar (скорее всего), три буквы на номерном знаке гласят: «PXR».
- "Мстители" — несколько раз появляются в верхнем левом углу телеэкрана новостей.
- "Стражи Галактики" — появляются в анализе Грута, когда Романн его оценивает.
- "Человек-паук: Возвращение домой" — появляется в верхнем левом углу интерфейса дрона-паука, когда он впервые запускается у памятника Вашингтону .
- "Зов предков" — появляется на доске рядом с картой Юкона в виде флаера с надписью: «Пост A113».