Почему комбинация "A113" появляется в десятках фильмов Disney и Pixar

Кинематограф может по праву считаться одной из самых загадочных индустрий в мире. Особенно интересно, когда мы видим какую-то закономерность в разных фильмах, какую-то деталь, которые спрятал для нас режиссер, замечаем загадку, ради которой нужно долго думать.

© Кадр из фильма "История игрушек"

Одна из таких деталей — А113. Эта комбинация буквы и цифр нередко появляется в разных фильмах киностудий Disney и Pixar. "Рамблер" расскажет о том, что прячут создатели в этих комбинаций.

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Пасхалка А113

Студия Pixar известна своими "пасхалками" — скрытыми посланиями в фильмах — одна из самых ярких связана с комбинацией А113.

Эту буквенно-цифровую комбинацию можно встретить практически во всех фильмах Pixar, от «Истории игрушек» до «Тачек» и во многих фильмах Disney.

Что это значит?

Сооснователь Pixar Джон Лассетер объяснил, что А113 — это номер кабинета анимации в Калифорнийском институте искусств. Многие из его выпускников (в том числе сотрудники Pixar) и сам Джон Лассетер использовали этот номер в своих последующих работах. Таким образом они тонко отдают дань уважения своей альма-матер.

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На этой фотографии у дверей знаменитого кабинета находятся аниматоры Джон Лассетер и Эндрю Стэнтон и Пит Доктер.

В частности, эта комбинация использовалась для множества разных отсылок в фильмах Pixar, например, для номерного знака в «Истории игрушек» 1995 года.

Номер А113 можно также, например, увидеть на коробке, мимо которой проходит Флик в фильме «Приключения Флика» 1998 года.

Кадр из фильма "Приключения Флика"

Кроме того, A113 — это также номер зала суда в фильме «Вверх» 2009 года.

Кадр из фильма "Вверх"

Однако фильмы Pixar — не единственные, в которых это число скрывается на виду. Вот Тиана из диснеевского мультфильма «Принцесса и лягушка» 2009 года, прыгающая на троллейбусе с номером А113.

Кадр из фильма "Принцесса и лягушка"

Эта комбинация неожиданно появлялась и во многих других проектах Disney, в том числе в картинах: