Кадр дня: как Рыбников пострадал на съемках фильма «Девчата»

Фильм «Девчата» вышел на экраны советских кинотеатров 7 марта 1962 года и практически сразу завоевал любовь зрителей. Картина вошла в золотой фонд отечественного кинематографа и остается популярной до сих пор.

© Кадр из фильма "Девчата"

Казалось бы нехитрая история любви поварихи Тоси Кислициной и «первого парня на деревне», лесоруба Ильи Ковригина, нашла отклик в сердцах миллионов зрителей. И сюжет этот по сей день актуален.

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Известно, что Николая Рыбникова режиссер Юрий Чулюкин утвердил на главную мужскую роль даже без проб, а вот партнершу ему пришлось поискать. Сам режиссер изначально хотел, чтобы Тосю сыграла Наталья Кустинская, на которой он тогда был женат. Но даже в гриме и телогрейке красавица-актриса совсем не походила на простоватую девушку-сироту. Худсовет счет Кустинскую для этой роли слишком красивой и забраковал пробы. А вот Надежда Румянцева, маленькая, активная, смешная оказалась настоящей Тосе, в итоге она и сыграла главную героиню.

Ходили слухи, что между Рыбниковым и Румянцевой поначалу на съемочной площадке были достаточно прохладные отношения. Но актеры все же сумели разрешить все противоречия и отлично сыграть свои роли. А после одного случая на съемках Румянцева признала, что Рыбников отличается невероятным мужеством.

Речь идет о съемке эпизода, когда Тося приносит не явившимся в столовую лесорубам обед на делянку. Снимали сцену на Северном Урале зимой, столбик термометра опускался порой до -40 °C, актеры буквально тряслись от холода.

И вот в одном из эпизодов, когда герой Рыбникова пробует принесенные Тосей кушанья, актер совершенно забыл о лютом морозе и облизал алюминиевую ложку. Губы актера тут же примерзли к столовому прибору, съемку пришлось остановить.

Кадр из фильма «Девчата»

Режиссер уже собирался позвать врача, но Рыбников, чтобы не задерживать съемочную группу, в один момент резко рванул ложку, оторвав ее от своего рта вместе с кожей.