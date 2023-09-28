Не только Дамблдор: какие фильмы с Майклом Гэмбоном стоит посмотреть

На 83-м году жизни умер ирландский актер Майкл Гэмбон. Наибольшую известность артисту принесла роль директора Хогвартса, профессора Дамблдора в фильмах про Гарри Поттера.

© Кадр из фильма "Гарри Поттер"

Несмотря на то, что миллионы кинозрителей запомнили Гэмбона как седовласого учителя магии с длинной бородой, в фильмографии актера было множество и других ярких ролей.

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Подробнее о фильмах и сериалах с участием артиста, которые точно стоит посмотреть, читайте в материале "Рамблера".

"Мегрэ", 1992

Кадр из сериала "Мегрэ"

В центре сюжета – мудрый комиссар Мегрэ, который живет в Париже и распутывает самые загадочные дела. У комиссара есть собственный метод расследования, который сделал его самым прославленным и почитаемым детективом Франции. Злопыхатели недоумевают – как Мегрэ удается столь блестяще выполнять свою работу, а у него тем временем в арсенале множество своих хитростей.

"Самсон и Далила", 1996

Кадр из сериала "Самсон и Далила"

Один из самых известных ветхозаветных героев Самсон происходит из колена Дана, который страдал от порабощения филистимлян. Самсон вырос среди рабского унижения своего народа и однажды решил отомстить поработителям.

Однако жизнь поставила перед героем серьезный выбор. Однажды он влюбился в коварную Далилу, которая пообещала филистимлянским правителям выяснить, в чем сила Самсона.

"Последний сентябрь", 1999

Кадр из фильма "Последний сентябрь"

Действие картины разворачивается в Ирландии, в 1920-е годы. В роскошном поместье супружеская пара Нейлоров – представители ирландской аристократии – доживают свой век.

Тем временем за пределами усадьбы происходят страшные вещи. Ирландцы участвуют в кровопролитной битве против специального подразделения британской армии. Казалось бы, у противников не может быть ничего общего. Но любовь не знает слова "война": племянница Нейлоров из высшего света влюбляется в простого британского солдата. Но смогут ли они быть вместе?

"Дворец Джо", 2007

Кадр из сериала "Дворец Джо"