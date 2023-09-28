Не только Дамблдор: какие фильмы с Майклом Гэмбоном стоит посмотреть
На 83-м году жизни умер ирландский актер Майкл Гэмбон. Наибольшую известность артисту принесла роль директора Хогвартса, профессора Дамблдора в фильмах про Гарри Поттера.
Несмотря на то, что миллионы кинозрителей запомнили Гэмбона как седовласого учителя магии с длинной бородой, в фильмографии актера было множество и других ярких ролей.
Подробнее о фильмах и сериалах с участием артиста, которые точно стоит посмотреть, читайте в материале "Рамблера".
"Мегрэ", 1992
В центре сюжета – мудрый комиссар Мегрэ, который живет в Париже и распутывает самые загадочные дела. У комиссара есть собственный метод расследования, который сделал его самым прославленным и почитаемым детективом Франции. Злопыхатели недоумевают – как Мегрэ удается столь блестяще выполнять свою работу, а у него тем временем в арсенале множество своих хитростей.
"Самсон и Далила", 1996
Один из самых известных ветхозаветных героев Самсон происходит из колена Дана, который страдал от порабощения филистимлян. Самсон вырос среди рабского унижения своего народа и однажды решил отомстить поработителям.
Однако жизнь поставила перед героем серьезный выбор. Однажды он влюбился в коварную Далилу, которая пообещала филистимлянским правителям выяснить, в чем сила Самсона.
"Последний сентябрь", 1999
Действие картины разворачивается в Ирландии, в 1920-е годы. В роскошном поместье супружеская пара Нейлоров – представители ирландской аристократии – доживают свой век.
Тем временем за пределами усадьбы происходят страшные вещи. Ирландцы участвуют в кровопролитной битве против специального подразделения британской армии. Казалось бы, у противников не может быть ничего общего. Но любовь не знает слова "война": племянница Нейлоров из высшего света влюбляется в простого британского солдата. Но смогут ли они быть вместе?
"Дворец Джо", 2007
Британская драма повествует историю подростка, который вынужден присматривать за пустым домом лондонского богача. Однако поначалу тинейджер даже не подозревает о том, что за фасадом роскошного дома скрывается много тайн и загадок, многие из которых способны по-настоящему испугать. Подросток почти ничего не знает о хозяине, в дом заявляются странные гости, а еще здесь работает очень подозрительный консьерж.