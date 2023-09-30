Почему хотели запретить фильм «А зори здесь тихие»

Фильм Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие», снятый по мотивам одноименной повести Бориса Васильева вышел на экраны советских кинотеатров в августе 1972 года и стал одним из самых посещаемых зрителями фильмов в истории советского кинематографа. А со временем прочно занял позицию одного из самых лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Картина была номинирована на «Оскар» и получила приз на Венецианском кинофестивале.

© Кадр из фильма «А зори здесь тихие»

Но мало кому известно, что фильм несколько месяцев пролежал на полке и его хотели запретить к прокату. О том, почему это произошло, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

Для своего фильма Ростоцкий очень тщательно подбирал актеров. На роли девушек-зенитчиц претендовали сотни кандидаток, но режиссер подходил к отбору очень серьезно, считая важным, чтобы актрисы смогли правдиво искренне воплотить на экране образы своих героинь и запомниться зрителям. И ему это удалось. Каждая из актрис, сыгравших в фильме, стала особенной, как и каждая роль.

Не обошлось, правда, и без недопониманий. На съемки нескольких сцен режиссеру актрис пришлось буквально уговаривать, объясняя им, что они необходимы для сюжета фильма, для раскрытия образов их героинь. Эти же сцены, кстати, и стали «ахиллесовой пятой» картины, из-за которой фильм отправили на полку и грозили не выпустить в прокат.

Речь идет об одном из самых скандальных эпизодов фильма: сцене в бане. Девушки предстают перед зрителем обнаженными, что в те времена считалось недопустимым. Однако Ростоцкий считал, что показать нагие женские тела в данном случае необходимо.

Режиссер объяснял, что этот эпизод несет огромную смысловую нагрузку, раскрывает предназначение молодых девушек: любить, рожать и воспитывать детей, а не погибать на войне.

Несмотря на все разъяснения Ростоцкого, эпизод потребовали вырезать из фильма, как слишком откровенный. Режиссеру стоило огромных усилий отстоять эту сцену.

Однако после предварительного показа фильма приемной комиссии, ее председатель объявил режиссеру, что выпускать картину на экраны нельзя. На три месяца фильм «А зори здесь тихие» отправился на полку. И возможно, зрители никогда бы его не увидели.

Однако, спустя время, Ростоцкому вдруг объявили, что в фильм необходимо внести несколько поправок и вырезать откровенную сцену (в картине был еще один эпизод с «обнаженкой»: девушки загорали раздетыми). Собственно, этот эпизод, как оказалось в итоге, и стал камнем преткновения, из-за которого ленту не хотели выпускать на экраны.