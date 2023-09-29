"Многоэтажка": социальный триллер о равнодушии и эгоизме

В 2022-м году в прокат вышел драматический триллер о равнодушии и последствиях, к которым оно может привести.

© Кадр из фильма "Многоэтажка"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину – в материале "Рамблера".

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Сюжет

"Где много соседей, сложно найти человека".

2021 год, Москва. В центре сюжета мужчина среднего возраста по имени Антон. Краткая характеристика героя такова: он работает пожарным, живет один, но время от времени к нему наведывается дочь-подросток Кира. Правда, отец не особо трепетно относится к собственному ребенку, и виной тому его пристрастие к алкоголю. Дочь о ней, конечно, догадывается, как и бывшая жена, которая по этой причине и ушла от Антона.

Однажды после очередного тяжелого дня на работе Антон выпивает, после чего погружается в крепкий сон. Наутро пожарный просыпается и вспоминает, что прошлым вечером к нему должна была прийти в гости дочь. И он даже открыл ей дверь по домофону, правда, девочка в квартире так и не была обнаружена.

Мужчина понимает, что Кира зашла в подъезд, но по не известным ему причинам провела ночь вне квартиры. Напуганный отец начинает поиски девочки, диапазон которых ограничивается многоэтажкой: судя по записям с камер наблюдения, девочка из дома так и не выходила. Помогут ли ему в поисках соседи, некоторые из которых были очевидцами ее "исчезновения"?

Команда

Срежиссировал кинокартину Антон Маслов, также работавший над такими проекатми, как "Поехавшая", "Вампиры средней полосы", "Отель Элеон", "ИП Пирогова" и "Крыша мира".

Рецензии

Фильм хвалят за напряженный сюжет и проблематику, которая в нем освещается.