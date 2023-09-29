Кадр дня: для какой сцены "Красотки" Джулии Робертс щекотали пятки

Более 30 лет назад, в далеком 1990 году в прокат вышла культовая комедийная мелодрама с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях, которая до сих пор пользуется популярностью. Примечательно, что съемки фильма выдались не менее интересными, чем сама кинокартина: за кадром остались любопытные детали, о которых зрители даже не догадываются.

© Кадр из фильма "Красотка"

Так, например, во время съемок одной из сцен актрисе щекотали пятки. Подробности – в материале "Рамблера".

После знакомства с финансовым магнатом Эдвардом Льюисом Вивиан Уорд отправляется с ним в роскошный отель. Вопреки ожиданиям девушки, мужчина решает поближе ее узнать: он предлагает провести вместе весь вечер и никуда не спешить.

В какой-то момент уставший после тяжелого рабочего дня бизнесмен засыпает, а гостья увлекается просмотром американского сериала, одного из самых известных в мире ситкомов под названием "Я люблю Люси".

Девушка пьет шампанское Moet&Chandon, звонко смеется над всем происходящим в эпизоде и ни на секунду не отрывается от экрана. Сложно не признать, что смех Джулии Робертс звучит максимально искренне и заразительно.

Оказывается, режиссер Гэрри Маршаллу посодействовал усилению подобного эффекта, причем нестандартным образом. За кадром он щекотал Джулии Робертс пятки – оттого ей и было настолько весело. Впрочем, как и зрителю в этот момент.