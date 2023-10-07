4 грустных и смешных фильма о разводах

Развод – событие, которое лишь для единиц людей проходит безболезненно.

© Кадр из фильма "Развод Надера и Симин"

Однако в то же время расставание с любимым человеком нередко становится трансформационным периодом для людей, который позволяет иначе взглянуть на свою жизнь и даже в корне изменить ее.

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Неудивительно, что многие режиссеры обращаются к теме развода. Подробнее о самых интересных фильмах на эту тему читайте в материале "Рамблера".

"Развод Надера и Симин", 2011

Надер и Симин – муж и жена из Ирана, которые решили покинуть родную страну в поисках лучшей жизни. Однако внезапно Надер решает остаться в Иране, чтобы ухаживать за отцом с болезнью Альцгеймера. Симин подает на развод и рассчитывает покинуть Иран вместе со своей 11-летней дочкой, но суд запрещает ей сделать это. Тогда перед Симин встает непростой выбор –остаться с дочкой или попытать счастье одной в другой стране?

Драма Асгара Фархади удостоилась пяти наград Берлинского кинофестиваля.

"Развод в большом городе", 2012

Драма из США повествует историю малышки Мэйзи, родители которой развелись и настолько погрузились в свои заботы, что совсем забыли о существовании ребенка. Мать Мэйзи – рок-звезда, ее отец – арт-дилер, и у них совсем нет времени на дочь. Тогда за ней начинают присматривать другие люди: бывшая няня Мэйзи и нынешняя пассия ее отца Марго, а также новый муж ее мамы Линкольн.

"План Мэгги", 2015

Мэгги влюбляется в преподавателя литературы Джона, но вскоре выясняет, что он женат. Однако Джон быстро уходит из семьи, чтобы создать новую с Мэгги. У героев рождается ребенок, после чего Мэгги осознает – больше муж ей не нужен. Она намерена вернуть Джона его бывшей супруге, но та не очень рада такому раскладу вещей.

"В гостях у Элис", 2017

После развода с мужем-продюсером Элис переезжает в дом бывшего супруга вместе с тремя детьми. Развод заставляет героиню понять, что раньше она жила не свою жизнь, и теперь у нее появился шанс все изменить. Девушка сосредотачивается на воспитании детей и своем деле – дизайне интерьеров.