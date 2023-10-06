Лучшие фильмы с Натали Портман

Натали Портман – американская актриса театра и кино, прославившаяся на весь мир после своей дебютной роли в картине "Леон". Звезде тогда было лишь 13 лет, однако после такого успеха ее карьера начала стремительно развиваться. В 1999 году на экраны вышел эпизод культовой франшизы "Звездные войны" – «Звёздные войны. Эпизод I. Скрытая угроза», в котором Портман сыграла одну из главных ролей. Свой первый "Оскар" за лучшую женскую роль актриса получила в 2011 году за работу в картине "Черный лебедь".

© Кадр из фильма "Джеки"

В этом материале "Рамблер" собрал подборку лучших фильмов с участием Портман.

Видео дня

"V значит вендетта", 2005 год

Страна: США

Режиссер Джеймс МакТиг

Согласно сюжету, в Англии после невероятной эпидемии, погрузивший всю страну в хаос, власть на себя берет канцлер с диктаторскими замашками. Члены правящей партии имеют абсолютную власть над народом, вводят жестокие ограничения и абсурдные законы. Но однажды среди напуганных жителей и множества доносчиков объявляется аноним, который называет себя V, и предпринимает попытки вернуть людям свободу. Бороться за справедливость ему помогает молодая девушка, которую ему удалось спасти от сотрудников тайной полиции.

"Черный лебедь", 2010 год

Страна: США

Режиссер Даррен Аронофски

История прима-балерины, которой приходится не только работать на износ, чтобы оставаться лучшей в своем деле, но и отчаянно бороться за свое место. Но появление опасной конкурентки, готовой использовать в этой борьбе любые средства, ставит под угрозу ее возможность оставаться ведущей танцовщицей. И, чем ближе дата спектакля, тем жестче становится война.

Картина о жестоком мире балета.

"Леон", 1994 год

Страна: Франция

Режиссер

В центре истории кровавый и беспощадный профессиональный убийца Леон, которому судьба подкидывает сюрприз. Однажды он знакомиться со своей соседкой Матильдой, чью семью расстреляли коррумпированные полицейские, и познает совершенно новые для себя чувства – он решает помочь девочке. Таким образом Матильда становится напарницей Леона и они продолжают вести его дела уже вместе.

"Джеки", 2016 год

Страна: Чили

Режиссер

Фильм, который рассказывает историю убийства президента США Джона Кеннеди глазами его супруги – первой леди США с 1961 по 1963 год – Жаклин Кеннеди. Портман в этой картине прекрасно вжилась в роль известной законодательницы мод и примера изящества, которому следовали не только в Америке, но и во всей Европе.