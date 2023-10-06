Топ кинокартин о выживании

Фильмы о выживании – неплохой вариант получить дозу адреналина и испытать самые яркие эмоции. Многие режиссеры проделывают свою работу настолько качественно, что во время просмотра их картин можно практически забывать дышать – такое напряжение может сохраняться с первых и до последних минут ленты.

© Кадр из фильма "127 часов"

В этом материале "Рамблер" расскажет о лучших фильмах такого жанра.

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"127 часов", 2010 год Страна: США

Режиссер Дэнни Бойл

В основу сюжета легла подлинная история альпиниста и покорителя каньонов Арона Ралстона, который отправился покорять вершины, никому об этом не сказав. Судьба сыграла со скалолазом злую шутку и он оказался в смертельной ловушке, застряв в скале. Ему предстояла непростая задача – выдержать в этой западне, в условиях, когда его рука зажата гигантским валуном, без еды и воды в течение шести дней.

Интересно, что сам Арон Ралстон, по чьей истории снимали фильм, принимал активное участие в съемочном процессе и подготовке картины.

"Вышка", 2022 год Страна: США

Режиссер Скотт Манн

Непростой психологический триллер, который держит в напряжении практически с первых минут. В сюжете история дух девушек, решивших покорить телевышку, высота которой достигает невероятных 610 метров. Девушкам легко удается забраться на нее, однако, при их попытке спуститься вниз, происходит непоправимое и альпинистки оказываются в безвыходном положении на огромной высоте.

"Жажда золота", 2021 год Страна: Австралия

Режиссер Энтони Хэйес

История развивается в будущем, когда людям приходится выживать в пустыне в условиях жесткой нехватки ресурсов для нормальной жизни. Двое незнакомцев случайно обнаруживают на заброшенных приисках целые залежи золота. И, пока один из них отправляется за необходимой техникой, второму предстоит охранять найденные сокровища несколько мучительных дней там, где условия к этому совсем не располагают.

"Выживший", 2015 год Страна: США

Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту