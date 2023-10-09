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Фильм "Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в странах СНГ за выходные

Приключенческая драма о Федоре Конюхове "Повелитель ветра" возглавила кинопрокат в странах СНГ и собрала 121,3 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующая информация приводится на сайте Kinobusiness.

"Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в странах СНГ
© Кадр из фильма "Повелитель ветра"

Фильм вышел в российский прокат в прошлый четверг – 5 октября. Картина Игоря Волошина повествует о жизни известного путешественника и его экспедициях. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук.

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Боевик "Неудержимые 4", в свою очередь, расположился на втором месте рейтинга. Бронза по итогам выходных достается американской комедии под названием "Дурные деньги".

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Станислав Ярушин высмеял отказ Настасьи Самбурской сниматься в новом "Универе".

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