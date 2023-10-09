"Повелитель ветра" возглавил кинопрокат в странах СНГ

Приключенческая драма о Федоре Конюхове "Повелитель ветра" возглавила кинопрокат в странах СНГ и собрала 121,3 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующая информация приводится на сайте Kinobusiness.

© Кадр из фильма "Повелитель ветра"

Фильм вышел в российский прокат в прошлый четверг – 5 октября. Картина Игоря Волошина повествует о жизни известного путешественника и его экспедициях. Главную роль в фильме исполнил Федор Бондарчук.