Актер Станислав Ярушин высмеял отказ Настасьи Самбурской сниматься в новом "Универе"
Актриса Настасья Самбурская отказалась от съемок в продолжении сериала "Универ" из-за низкого гонорара. Коллеги исполнительницы роли Кристины Станислав Ярушин и Анна Хилькевич прокомментировали ее решение.
Актеры записали ответ на вопрос подписчиков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), скучают ли они по Самбурской.
Станислав Ярушин на это сказал, что "нет незаменимых людей" и что создатели "что-то да придумают". Актер признался, что не скучает по коллеге и не думает о ее участии в сериале.
"Так сложилось, такова жизнь. Нет ее в сериале и нет, ничего страшного. Мне то все равно"
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