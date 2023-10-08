Актеры записали ответ на вопрос подписчиков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), скучают ли они по Самбурской.

Станислав Ярушин на это сказал, что "нет незаменимых людей" и что создатели "что-то да придумают". Актер признался, что не скучает по коллеге и не думает о ее участии в сериале.