Как Тарантино готовил Уму Турман к культовой роли в "Убить Билла"

Подготовка к большому фильму может выглядеть по-разному, в зависимости от актера и роли. Некоторые исполнители поправляются на 20 кг, кто-то бреется налысо, учится рукопашному бою, а некоторые полностью трансформируются .

© Кадр из фильма "Убить Билла"

Так, перед съемками в фильме «Убить Билла» Ума Турман прошла невероятную подготовку, изучив несколько форм боевых искусств и классические кинобоевики. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Тренировки по 8 часов

По данным BuzzFeed:

«Невеста — один из лучших персонажей боевиков в истории кино, поэтому, чтобы убедительно сыграть эту роль, Уме пришлось приложить немало усилий! Актерам приходилось тренироваться по восемь часов в день в течение трех месяцев. У них были бы проблемы, если они опаздывали на тренировку хотя бы на минуту, и Квентин Тарантино каждую неделю анализировал их прогресс».

Турман позже рассказывала, чему ей приходилось учиться:

«Три стиля кунг-фу, два стиля боя на мечах, метание ножа, бой на ножах, рукопашный бой, японский язык. Это был буквально абсурд», - рассказывала она.

Домашнее задание

Всегда интересно погрузиться в домашнее задание, которое режиссер дает актеру перед съемками, особенно когда этот режиссер — экспрессивный киноман, такой как Квентин Тарантино. Оказалось, что Тарантино настоял на том, чтобы Ума Турман перед съемками внимательно посмотрела три фильма.

«Коффи» как прототип Невесты

«Коффи» либо «Крепкий кофеёк» — американский криминальный блэксплотейшн-фильм Джека Хилла 1973 года. Одна из самых известных ролей Пэм Гриер. И никто так не похож на главную героиню «Коффи» Джека Хилла, как героиня Умы Турман (Беатрис Киддо/Невеста).

Возможно, причина, по которой Коффи служит таким мощным образцом для Невесты, заключается в том, что независимо от того, как высоко она поднимается, раскрывая политическую коррупцию, которая поддерживает процветание торговли наркотиками, ее продолжают обманывать самые близкие люди.

«Госпожа Кровавый Снег» вдохновила на образ О-Рен Ишии

Японский фильм «Госпожа Кровавый Снег» 1973 года исследует темные стороны мести. Образ Рэн Ишии в фильме Тарантино во многом основан на главной героине этого фильма. Однако особенность персонажа состоит в том, что она далека от счастья, поскольку родилась в женской тюрьме и была зачата от одного из нескольких тюремных надзирателей, которых ее мать соблазнила с единственным намерением вырастить наследника, чтобы отомстить.

Этот ребенок вырос, чтобы сражаться в битве, в которой она сама не принимала участия, и живет с жаждой мести, которая никогда не может быть удовлетворена. Она — воплощение гнева. О-Рен Ишии из «Убить Билла» имеет столь же болезненную предысторию.

«Наемный бийца» Джона Ву (1989)

Мы можем поблагодарить режиссера Джона Ву за «Убить Билла» и бесчисленное количество потрясающих боевиков, на которые он повлиял с тех пор. Будь то «Без лица» или «Миссия невыполнима 2», фильмы Джона Ву, кажется, всегда следовали одному правилу: когда аудитория думает, что фильм не может быть еще более диким, он становится еще более диким.