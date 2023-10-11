Любимые фильмы, которые можно пересматривать бесконечно

Любимые фильмы в первую очередь создают настроение, именно поэтому их хочется всякий раз пересматривать.

© Кадр из фильма "Назад в будущее"

"Рамблер" предлагает подборку фильмов, которые впечатляют, поддерживают, дарят тепло из года в года и никогда не надоедают.

Видео дня

«Назад в будущее», 1985-1990

Этот фильм когда-то стал прорывом, но и сейчас он отлично смотрится. Путешествия во времени интересовали людей всегда, и каждый человек наверняка задумывался, а то было бы, если бы можно было вернуться в прошлое и кое-что изменить. Марти Макфлай отправляется в прошлое на машине времени и случайно встречает своих будущих родителей. Всего вышло три части, и это тот случай, когда все они хороши.

«Гарри Поттер», 2001 — 2011

Восемь фильмов о Гарри Поттере хочется пересматривать как минимум каждый Новый год, и многие так и делают. Атмосфера сказки и волшебства, верные друзья и приключения - что еще нужно для счастья. Но чем дальше, тем серьезнее и страшнее. Гарри Поттеру и его друзьям нужно пройти много испытаний, чтобы окончательно одолеть зло.

«Начало», 2010

Этот фильм отлично смотрится и на большом экране в кино, и на маленьком экране дома. Еще одна история про время, его восприятие и возможность повлиять на решения человека в будущем, проникнув в его сон в настоящем.

«Любовь и голуби», 1984

Фильм, который моментально разлетелся на цитаты. Его любит уже не одно поколение зрителей. А все потому что тема не теряет актуальности, во все времена люди будут искать ответы на вопросы, что такое любовь, простить или наказать, уйти или остаться. Ну и конечно, при этом хочется не плакать, а смеяться.

Кадр из фильма "Покровские ворота"

«Покровские ворота», 1982

Еще один фильм, который пересматривают и цитируют до сих пор. И опять семейные отношения, любовь и удивительное чувство юмора в декорациях московской коммуналки.

Кадр из фильма "Джентльмены"

«Джентльмены», 2019

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