Кадр дня: как из-за «Летят журавли» Баталов чуть не лишился карьеры

12 октября 1957 года на экраны в СССР вышел фильм режиссера Михаила Калатозова «Летят журавли».

© Кадр из фильма «Летят журавли»

Картина вызвала неоднозначную реакцию у зрителей и критиков и заняла в прокате того года лишь десятое место. Что, впрочем, не помешало западным деятелям кино включить фильм в основной конкурс Каннского фестиваля.

Видео дня

На фестивале драма Калатозова в результате сумела обойти картины других европейских режиссеров и получить Золотую пальмовую ветвь.

Получали престижную награду Татьяна Самойлова, исполнившая в фильме главную женскую роль, и оператор Сергей Урсулевский, чью работу в этой картине назвали гениальной. Режиссер Михаил Калатозов поехать на фестиваль не смог: в это время он лежал в больнице с инфарктом. А исполнителя главной роли Алексея Баталова зарубеж не выпустили: его семья считалась неблагонадежной.

Стоит отметить, что режиссер изначально планировал, что роль Бориса сыграет именно Баталов. Актер был утвержден даже без проб, а участие в фильме «Летят журавли» стало одним из самых значимых в его фильмографии. Однако мало кому известно, что эта гениально сыгранная Баталовым роль могла стоит ему карьеры.

При съемках одной из сцен актер сильно пострадал, так, что попал в больницу.

Кадр из фильма «Летят журавли»

Речь идет об эпизоде, в котором герой Баталова участвует в драке с солдатом, нелестно отозвавшимся о его любимой девушке Веронике. По сценарию Борис должен был сбить с ног своего оппонента одним ударом. Сцену снимали несколько раз, пытаясь добиться наибольшей убедительности. Во время одного из дублей актер, играющий того самого солдата, падая, повлек Баталова за собой. Актер упал. Упал крайне неудачно: лицом не обрубленный куст.