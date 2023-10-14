"Поменяться местами": ромком о самопожертвовании ради любви
Французы умеют снимать фильмы, которые одновременно вызывают улыбку и трогают до глубины души. Одним из доказательств этого является романтическая комедия "Поменяться местами" о последствиях зацикленности на собственной персоне и невнимательности по отношению к своему партнеру.
Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину, и чем она отличается от множества других ромкомов, – в материале "Рамблера".
Сюжет
В центре сюжета известный писатель Рафаэль, который однажды утром просыпается совершенно другим человеком. И это не метафора: все, что он видит и слышит от своих друзей и коллег свидетельствует о том, что он работает школьным учителем, а слава к нему в гости и вовсе не заходила. А вот его девушка Оливия, которая до сих пор оставалась в тени, напротив, стала известной пианисткой и даже не подозревает о своей влюбленности. Более того, путь к ее сердцу прокладывает успешный музыкальный продюсер.
Рафаэль понимает, что ему нужно снова завоевать внимание и любовь Оливии. Но как это сделать, если девушка его не помнит, купается в лучах славы и внимании со стороны поклонников? Ответ на этот вопрос мужчина будет искать на протяжении всего фильма, за чем крайне интересно наблюдать.
Команда
Главные роли в фильме исполнили французские актеры Франсуа Сивиль ("Три мушкетера: Д’Артаньян", "Та, которой не было", "Мольер") и Жозефин Жапи ("Мой путь", "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде", "Я дышу").
В фильме также появляются Бенжамен Лаверн ("Жанна Дюбарри", "Вкус чудес", "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"), Амори де Крэенкур ("Бюро", "Стыд Франция", "Внутренняя кухня") и Эдит Скоб ("Млечный Путь", "Старая дева", "Видок").
Над сценарием трудились Бенжамен Парен, Летиция Коломбани и Давид Фонкинос, которые работали над не менее популярными мелодрамами и романтическими комедиями "Любит – не любит", "Он и Она" и "Нежность".
На создание фильма режиссера Юго Желена вдохновили картины "Вечное сияние чистого разума", "Бойфренд из будущего" и "Эта замечательная жизнь".
Отзывы
Пользователи хвалят фильм за легкость, талантливую игру актеров, красивую съемку и проблематику, которой он посвящен.
"В этом фильме есть все, что нужно фильму, чтобы называться идеальной романтической комедией. Да, не обошлось без клише, и сюжет не самый оригинальный, однако картина увлекательная и реалистичная. Актеры талантливые и красивые, им удалось создать химию между своими персонажами. Если вы в поисках легкого романтического фильма на вечер, "Поменяться местами" – то, что вам нужно!", – так звучит один из отзывов на фильм.