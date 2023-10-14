"Поменяться местами": ромком о самопожертвовании ради любви

Французы умеют снимать фильмы, которые одновременно вызывают улыбку и трогают до глубины души. Одним из доказательств этого является романтическая комедия "Поменяться местами" о последствиях зацикленности на собственной персоне и невнимательности по отношению к своему партнеру.

© Кадр из фильма "Поменяться местами"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину, и чем она отличается от множества других ромкомов, – в материале "Рамблера".

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Сюжет

В центре сюжета известный писатель Рафаэль, который однажды утром просыпается совершенно другим человеком. И это не метафора: все, что он видит и слышит от своих друзей и коллег свидетельствует о том, что он работает школьным учителем, а слава к нему в гости и вовсе не заходила. А вот его девушка Оливия, которая до сих пор оставалась в тени, напротив, стала известной пианисткой и даже не подозревает о своей влюбленности. Более того, путь к ее сердцу прокладывает успешный музыкальный продюсер.

Рафаэль понимает, что ему нужно снова завоевать внимание и любовь Оливии. Но как это сделать, если девушка его не помнит, купается в лучах славы и внимании со стороны поклонников? Ответ на этот вопрос мужчина будет искать на протяжении всего фильма, за чем крайне интересно наблюдать.

Команда

Главные роли в фильме исполнили французские актеры Франсуа Сивиль ("Три мушкетера: Д’Артаньян", "Та, которой не было", "Мольер") и Жозефин Жапи ("Мой путь", "Круиз по джунглям: Тайна Вальверде", "Я дышу").

Над сценарием трудились Бенжамен Парен, Летиция Коломбани и Давид Фонкинос, которые работали над не менее популярными мелодрамами и романтическими комедиями "Любит – не любит", "Он и Она" и "Нежность".

Отзывы

Пользователи хвалят фильм за легкость, талантливую игру актеров, красивую съемку и проблематику, которой он посвящен.