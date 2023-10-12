Дарья Мельникова, назвавшая «Папины дочки» рабством, объяснила, почему вернулась

Несколько лет назад актриса Дарья Мельникова, звезда сериала "Папины дочки", назвала съемки сериала пятью годами рабства. Многие решили, что после такого нелестного высказывания актрису не стоит ждать в кадре продолжения сериала.

© Кадр из сериала "Папины дочки"

Однако, когда речь зашла о перезапуске, Мельникова заявила, что не против поучаствовать, потому что это «фан и забавная ностальгия». Но продюсеры вдруг передумали ее приглашать.

Позже правда оказалось, что героиня Женя Васнецова все же вернется на экраны. Издание Super уточнило у Дарьи, как произошло, что она все же появилась в перезапуске "Папиных дочек".

Смущенная вопросом Дарья Мельникова отметила, что у нас все запоминают даже шутки:

«У нас вообще когда шутишь, все зафиксировано! "Рабство" произвела своим ртом? Мы записали! Все, шутка, не шутка, мы помним, знаем», — оправдалась знаменитость.

Однако она все же вспомнила о трудностях при съемках сериала, отметив, что еду юным актрисам давали только после смены, а родителей и почти не удавалось видеть, как и "белого света". Даже паспорт, якобы, отдали только после окончания съемок.

На вопрос, почему же она тогда все-таки вернулась в сериал, Дарья ответила, что это «стокгольмский синдром».