Дарья Мельникова, назвавшая «Папины дочки» рабством, объяснила, почему вернулась

Дарья Мельникова, назвавшая «Папины дочки» рабством, объяснила, почему все же снялась в продолжении
Несколько лет назад актриса Дарья Мельникова, звезда сериала "Папины дочки", назвала съемки сериала пятью годами рабства. Многие решили, что после такого нелестного высказывания актрису не стоит ждать в кадре продолжения сериала.
Однако, когда речь зашла о перезапуске, Мельникова заявила, что не против поучаствовать, потому что это «фан и забавная ностальгия». Но продюсеры вдруг передумали ее приглашать.
Позже правда оказалось, что героиня Женя Васнецова все же вернется на экраны. Издание Super уточнило у Дарьи, как произошло, что она все же появилась в перезапуске "Папиных дочек".
Смущенная вопросом Дарья Мельникова отметила, что у нас все запоминают даже шутки:
«У нас вообще когда шутишь, все зафиксировано! "Рабство" произвела своим ртом? Мы записали! Все, шутка, не шутка, мы помним, знаем», — оправдалась знаменитость.
Однако она все же вспомнила о трудностях при съемках сериала, отметив, что еду юным актрисам давали только после смены, а родителей и почти не удавалось видеть, как и "белого света". Даже паспорт, якобы, отдали только после окончания съемок.
На вопрос, почему же она тогда все-таки вернулась в сериал, Дарья ответила, что это «стокгольмский синдром».
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