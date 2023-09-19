Начались съемки второго сезона новых "Папиных дочек"

Начались съемки второго сезона "Папины дочки. Новые"
Сегодня начались съемки второго сезона сериала "Папины дочки. Новые". Об этом сообщает онлайн-кинотеатр Start в своем телеграмм-канале.
Детали сюжета не уточняются, однако известно, что все "любимые актеры снова собрались на площадке". Помимо этого, планируется возвращение других знакомых героев и неожиданные камео.
"Новые "Папины дочки" вернулись только вчера, а уже стали самым популярным сериалом по версии Кинопоиска и собрали у телеэкранов 4,6 млн зрителей! И это только начало", – говорится в сообщении.
Второй сезон продолжения культового российского сериала повествует о жизни Вениамина после ухода Даши из семьи. Молодой отец пытается справиться с воспитанием четырех дочерей.
Ранее Александр Олешко рассказывал, как проходили съемки первого сезона сериала.