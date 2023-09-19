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Начались съемки второго сезона "Папины дочки. Новые"

Сегодня начались съемки второго сезона сериала "Папины дочки. Новые". Об этом сообщает онлайн-кинотеатр Start в своем телеграмм-канале.

Начались съемки второго сезона новых "Папиных дочек"
© Кадр из сериала "Папины дочки. Новые"

Детали сюжета не уточняются, однако известно, что все "любимые актеры снова собрались на площадке". Помимо этого, планируется возвращение других знакомых героев и неожиданные камео.

Появится ли Даша в новых «Папиных дочках»

"Новые "Папины дочки" вернулись только вчера, а уже стали самым популярным сериалом по версии Кинопоиска и собрали у телеэкранов 4,6 млн зрителей! И это только начало", – говорится в сообщении.

Второй сезон продолжения культового российского сериала повествует о жизни Вениамина после ухода Даши из семьи. Молодой отец пытается справиться с воспитанием четырех дочерей.

Ранее Александр Олешко рассказывал, как проходили съемки первого сезона сериала.

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