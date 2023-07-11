Вышел первый трейлер "Вилли Вонки" с Тимоти Шаламе

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма "Вилли Вонка" с Тимоти Шаламе в главной роли. Видео появилось на YouTube.

В трейлере показали, как Вилли Вонка путешествует по миру и изучает магию шоколада, мечтая об открытии своего магазина со сладостями. Однако шоколатье приходится столкнуться с магнатами бизнеса - "Шоколадным картелем".

Премьера фильма запланирована на 15 декабря 2013 года. Картина станет приквелом к ленте "Чарли и шоколадная фабрика", которая вышла в 2005 году.