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Вышел первый трейлер "Вилли Вонки" с Тимоти Шаламе

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма "Вилли Вонка" с Тимоти Шаламе в главной роли. Видео появилось на YouTube.

В трейлере показали, как Вилли Вонка путешествует по миру и изучает магию шоколада, мечтая об открытии своего магазина со сладостями. Однако шоколатье приходится столкнуться с магнатами бизнеса - "Шоколадным картелем".

Премьера фильма запланирована на 15 декабря 2013 года. Картина станет приквелом к ленте "Чарли и шоколадная фабрика", которая вышла в 2005 году.

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Вместе с Тимоти Шаламе в фильме снялись Хью Грант, Роуэн Аткинсон, Райан Гослинг, Оливия Колман и другие.

Ранее стало известно, что актер Стэн Ли должен был сыграть в «Стражах Галактики 3».

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