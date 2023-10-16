Как снимали советский фильм «Верные друзья»

Фильм «Верные друзья» представляет собой историю о дружбе и любви, о светлых чувствах, которые устойчивы ко времени. Эта картина поражает своей теплотой и вниманием к деталям, а также включает в себя юмористические сцены и трогательные музыкальные номера. "Рамблер" рассмотрит некоторые интересные факты о этом популярном фильме.

© Кадр из фильма "Верные друзья"

Правдивые отчества

Видео дня

В фильме заметно, как главные персонажи общаются между собой настолько гармонично, что кажется, будто они на самом деле старые друзья, знакомые уже много лет. Это достигается тем, что персонажам были даны настоящие имена и отчества актеров.

Затяжная премьера

Со времени начала написания сценария до премьеры фильма прошло около трех лет. Строгая советская цензура была непримирима в отношении определенной сцены с плотом, которую требовалось заменить на более "солидный" пароход. Также сценаристу было поручено добавить в сюжет идею борьбы с бюрократией, что привело к появлению персонажа Нехода.

Противостояние власти

Автор сценария, Александр Галич, оказался в конфликте с властью, что вызвало острый запрет на его имя в титрах на протяжении почти десяти лет. Второй сценарист, драматург Константин Исаев, оказался свободен от подобных проблем.

Профессии персонажей

В фильме персонажу Нестратову, также известному как "Индюк", изначально присвоена профессия астронома, но позже она была изменена на более "хлебную" профессию архитектора. Роль большого начальника, которую должен был сыграть член партии и любимец властей Черкасов, оказалась неудовлетворительной для актера.

Работа с женой

В фильме также снялась жена актера Чиркова, который сыграл роль доктора. Борис просил включить свою жену в фильм, и она получила роль Машеньки.

Место съемок

Поскольку холодная осенняя погода не позволила завершить съемки в Москве и Тарусе, съемочную группу пришлось перенести на юг страны, в Ростов-на-Дону. Тем не менее, даже здесь погода преподнесла неприятный сюрприз, и актеры продолжили съемки, купаясь и загорая под прохладным ветром и дождем.

Музыкальное сопровождение