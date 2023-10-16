Какие реальные истории легки в основу фильма "Вокзал для двоих"

Эту картину подарил миру Эльдар Рязанов, и с тех пор фильм завоевал сердца российских и советских зрителей. Но что скрывается за кулисами его создания? Об этом расскажет "Рамблер".

За основу были взяты реальные истории

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Сценарий "Вокзал для двоих" основан на реальных событиях, что придает фильму особую глубину. Одна из историй вдохновила Эльдара Рязанова на создание фильма — это случай с композитором Микаэлом Таривердиевым. В одной из поездок он допустил, что его девушка сбила человека, управляя автомобилем. Микаэл взял вину на себя и был осужден на два года тюрьмы.

Другой случай связан с поэтом Ярославом Смеляковым, находившимся в заключении. После смерти Сталина, он надеялся на амнистию, и ему дали возможность встретиться с друзьями сценаристами перед возвращением в колонию. Чтобы успеть на утреннюю проверку, его друзья буквально несли его к месту заключения после ночи веселья.

История встречи Гурченко и Басилашвили

Известно, что Георгий Вицин и Вячеслав Невинный сначала были приглашены на главные роли в фильме. Но они отказались, и Гурченко и Басилашвили заменили их всего за несколько часов до съемок. Сразу же в первый день планировалась съемка поцелуя героев Гурченко и Басилашвили. Но Олег выразил свое недовольство, грозясь отказаться от съемок, так как не желал целовать незнакомую женщину. В итоге актриса переделала диалог, и сцену отложили. По интересной детали — после этого фильма, Гурченко и Басилашвили стали друзьями.

Трудности съемок

Знаменитая сцена, где Гурченко и Басилашвили бегут по заснеженной дороге, вызывала большой интерес у зрителей. Оказывается, за ними на санях двигался оператор, чтобы снимать эту эмоциональную сцену. А чтобы "транспорт" двигался с большой скоростью, в него впряглась вся съемочная группа, включая самого режиссера. Стоит отметить, что в процессе съемок актеры действительно падали на скользкой дороге, и Людмила Марковна после этого съемочного дня лечила свои колени.

Смелое испытание для Басилашвили

Для съемок фильма "Вокзал для двоих" Олегу Басилашвили пришлось провести почти год в Икше, где находилась колония для несовершеннолетних. Заключенные не всегда принимали его хорошо, и даже пытались подшутить над ним или даже подраться. Басилашвили, в свою очередь, делился с ними пайком и устанавливал дружеские отношения. В конечном итоге, когда фильм был выпущен, всю колонию пригласили на просмотр.

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