Как Бен Аффлек и Мэтт Дэймон ловили продюсеров на обмане

Весь мир знает о крепкой мужской дружбе голливудских селебрити Мэтта Дэймона и Бена Аффлека. Они прошли сложный путь от небогатой юности и бесконечных прослушиваний до мировой славы.

© Кадр из фильма "Умница Уилл Хантинг"

За все эти годы у Дэймона и Аффлека было много интересных историй и каверзных ситуаций и одна из них приключилась, когда они создавали ставший культовым фильм "Умница Уилл Хантинг". Если быть точным, эту каверзную ситуацию они создали специально. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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До того, как Мэтт и Бен стали одними из самых популярных имен в Голливуде, они были юными никому неизвестными талантами.

У них была мечта снять выдающийся фильм по своему сценарию о 20-летнем вундеркинде из Бостона, который регулярно попадает в неприятные истории и однажды знакомится с профессором математики, который пытается вытащить его в новую жизнь.

Свой сценарий они продали студии Касл-Рок, но потом убедились, что никто из студии на самом деле не читает сценарий. Такая ситуация их не устраивала, и они придумали хитрый план.

Аффлек и Дэймон просто решили вставить в середину сценария непристойную глупую сцену, совершенно никак не подходящую к самому сюжету и стилю картины. В ходе этой сцены персонаж Уилл (Мэтт Дэймон) приходит в кабинет своего психиатра Шона (Робин Уильямс), но все быстро принимает неожиданный поворот — между Уиллом и Шоном возникает интимная сцена с оральным сексом.

Шокирующе, но никто из тех, кто брал читать сценарий, не заметил этой сцены.

"Мы были так разочарованы тем, что Касл-Рок не читал сценарий, поэтому мы чувствовали, что должны разработать такую проверку", — сказал Аффлек Boston Magazine .

Бену и Мэтту было очень важно, чтобы за работу с фильмом взялись те, кто достаточно серьезно к нему отнесется и очень внимательно прочтет сценарий.