5 малоизвестных, но очень страшных хорроров

Приближается Хэллоуин – время, когда многие люди облачаются в костюмы, устраивают вечеринки по мотивам ужастиков и, конечно, смотрят любимые хорроры.

© Кадр из фильма "Спуск"

Какие-то фильмы ужасов за несколько лет стали культовыми, и фанаты жанра пересматривают их из года в год. Но есть и малоизвестные хорроры, которые ничуть не уступают популярным кинолентам.

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Подробнее о не самых популярных, но очень страшных ужастиках, читайте в материале "Рамблера".

"Мученицы", 2008

Действие киноленты разворачивается во Франции в эпоху 1970-х. Год назад маленькая Люси пропала без вести, но все же ее удалось найти. Девочка находится в состоянии шока и не может рассказать о том, что с ней случилось. Спустя несколько лет героиня с серьезным постравматическим синдромом вместе с подругой вламывается в загородный дом зажиточной семьи. Девушки намерены свести счеты.

"Кинопроба", 1999

Кадр из фильма "Кинопроба"

Семь лет назад мужчина потерял жену. Ему потребовалось много времени на то, чтобы прийти в себя, но теперь он готов найти новую спутницу. Приятель из киноиндустрии помогает герою устроить кинопробы, которые на самом деле являются смотринами девушек разных возрастов и с разными вредными привычками.

"Спуск", 2005

Кадр из фильма "Спуск"

Компания подруг-экстремалок отправляется в одну из пещер горного хребта. Но внезапно путь наверх оказывается завален, и теперь героиням нужно найти другой выход. Вот только девушки в пещере не одни – за ними охотятся кошмарные плотоядные существа.

"Хребет дьявола", 2001

Кадр из фильма "Хребет дьявола"

Картина, которую знаменитый испанский режиссер Гильермо дель Торо считает своим лучшим фильмом, повествует историю 12-летнего Карлоса. После смерти отца мальчик попадает в школу Санта-Лусии. И без того непростая жизнь в приюте становится еще более пугающей после того, как Карлос сталкивается с вором. Злоумышленник намерен украсть золото из сейфа приюта, но Карлос хочет противостоять злодею при помощи призрака одного из погибших учеников.

"Одержимая", 1981

Марк возвращается домой после длительной командировки и выясняет, что за время отсутствия стал для жены совершенно чужим человеком. Герой намерен выяснить, в чем причина холодности супруги. Марк узнает, что жена не изменяла ему, и проблема в чем-то более серьезном. День за днем супруги погружаются в пучину безумия.