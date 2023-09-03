Начались съемки фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

В настоящее время ведется производство безымянного продолжения фильма «Винни-Пух: Кровь и мед» сценариста и режиссер Риса Фрейк-Уотерфилда. Фильм вызвал много споров, когда о нем впервые было объявлено.

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Когда в 2022 году оригинальная книга о Винни-Пухе стала достоянием общественности, перед Фрейком-Уотерфилдом и создателями фильма открылась возможность продолжить историю в форме комедийного ужастика. В то время как поклонники детской версии персонажа, популяризированной Диснеем, осудили фильм, «Винни Пух: Кровь и мед» имел большой успех в прокате, собрав более 5,2 миллиона долларов по всему миру при бюджете менее 100 000 долларов.

Благодаря финансовому успеху первой части, продюсеры дали зеленый свет на производство продолжения. На официальном аккаунте фильма было опубликовано новое изображение, сообщающее об официальном начале съемок проекта. В пост включено первое изображение эмоционально выглядящего Кристофера Робина, обнаружившего «ужасающую правду» о том, что произошло с Винни-Пухом.

Стоит отметить, что Кристофер Робин, изображенный на фотографии, — это не Николай Леон, сыгравший этого персонажа в первом фильме. В киностудии отметили, что скоро «будет раскрыто, почему» это случилось.

Поскольку первый фильм принес большие кассовые сборы, было принято решение вложить больше денег в бюджет сиквела. Сообщается, что бюджет «Винни-Пуха: Кровь и мед 2» будет примерно в пять раз больше, чем у оригинала.

Недавно Фрейк-Уотерфилд также сообщил, что в какой-то момент персонаж будет использовать бензопилу в качестве оружия, и похоже, что вторая часть будет гораздо более кровавой, чем первая

Даты выхода второй части пока нет.