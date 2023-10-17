О чем будет новая часть мультфильма “Холодное сердце”

История сестер Эльзы и Анны впервые увидела свет в 2013 году, когда вышел первый фильм. С тех пор был выпущен один сиквел и несколько короткометражных мультиков. А о подробностях сюжета третьей части читайте в материале “Рамблер”.

© Кадр из фильма "Холодное сердце 2"

В сети появились первые эпизоды подкаста для детей “Холодное сердце: Сила природы”, из сюжета которых можно понять, что нас ждет в новой части культового мультфильма.

Видео дня

“У королевы Анны много забот — гости, друзья в беде, и даже скрывающийся племянник герцога Варавского, — поэтому, когда Духи Природы начинают вести себя странно, она понимает, что должна решить проблему быстро, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Но когда Анна и Эльза отправляются в Зачарованный лес, они обнаруживают таинственные медные машины, нарушающие естественный порядок вещей. Кто создал эти машины и что они делают в лесу? И, что еще важнее, как Анне и Эльзе остановить их?”

Так звучит официальный синопсис подкаста. Значит, Анна все еще правит Эренделлом, а Духи Природы все так же играют важную роль в развитии сюжета.

Ожидается, что третий фильм продолжит историю о Зачарованном лесе и его обитателях — племени Нортулдра. Напомним, что в предыдущей части Эльза и Анна отправились в Зачарованный лес в поисках информации о прошлом своей семьи и своего королевства. Здесь сестры познакомились с Духами Природы, а сама Эльза стала их связующим звеном и осталась жить в лесу, передав трон Анне.

В подкасте также появилось сразу несколько персонажей, которых мы, возможно, увидим в новой части “Холодного сердца”. Это королева Диза, которая просит главных героинь помочь ей восстановить свое королевство, и лорд Вольфганг, племянник герцога Варавского (одного из главных злодеев первого мультика), стремящийся примириться с Эльзой и Анной.