Как снимали крушение самолета в фильме "Довод"

Кристофер Нолан — знаменитый адепт так называемых “практических эффектов”. Если выбирать между компьютерной графикой и реальным взрывом самолета, Нолан выберет второе. Так и произошло на съемках фильма “Довод”. Подробнее — в материале “Рамблер”.

© Кадр из фильма "Довод"

В фильме "Довод", в звездный актерский состав которого вошли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и Майкл Кейн, рассказывается о безымянном герое (Вашингтон), завербованном в секретную организацию "Довод", которая способна обращать вспять движение времени. Герою предстоит предотвратить нападение из будущего, угрожающее уничтожить современный мир.

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В одной из сцен фильма по предложению героя Паттинсона самолет Boeing 747 врезается в авиационный ангар. Нолан посчитал, что вместо того, чтобы использовать компьютерную графику или макеты, экономически выгоднее было бы приобрести настоящий 747-й. Так он и поступил. Он нашел кучу старых самолетов неподалеку от съемочной площадки в Викторвилле (штат Калифорния), и купил один из них — старый Boeing тогда был покрыт голубиным пометом, а его двигатель уже вообще отсутствовал. Затем Нолан построил съемочную площадку прямо в действующем аэропорту, чтобы самолет не пришлось никуда двигать.

Кинематографистам потребовалось разрешение аэропорта, а также компании Boeing, которая построила самолет и чей ангар и территория были частью съемочной площадки. "Последовательность действий включала в себя наезд самолета на машины, сбивание фонарных столбов и, наконец, столкновение со зданием, после чего самолет загорался — в общем, все то, что аэропорт не хотел бы, чтобы происходило, мы делали", — признается исполнительный продюсер фильма Томас Хейслип.

"После того как мы получили согласие, нам пришлось заручиться поддержкой компании Boeing, чтобы доказать, что мы не повредим их ангар или хранящиеся там самолеты. Мы попросили физиков сделать расчеты для этого трюка, спросив их, если самолет весит столько-то, имеет столько-то тормозных сил и летит с такой-то скоростью, как быстро он сможет остановиться и где он остановится? Мы показали им, что если нажать на кнопку здесь, то самолет пролетит 23 фута и остановится вот там, и они сказали, что это нормально" — Томас Хейслип.

Специалист фильма по визуальным эффектам Эндрю Джексон вспоминает: "У нас был буксировочный трос от самолета, который тянулся сквозь всю съемочную площадку, он был прикреплен к паре больших эвакуаторов. Мы буквально затащили самолет внутрь, поставили тормоза на колеса 747-го, чтобы команда могла остановить его в том месте, где нужно. Он проехал немного дальше, чем должен был, но это только усилило впечатление".

Съемки ночной авиакатастрофы потребовали огромного количества осветительных приборов. Нужно было охватить очень большую территорию, поэтому специалисты установили подъемники с фарами и источники света на верхушках всех окружающих зданий. Все было видно за километр, что не совсем было на руку киношникам, поскольку по сюжету это должен был быть аэродром в Осло, а не пустыня Мохаве, окружающая реальный аэропорт.