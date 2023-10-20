Так плохо, что хорошо: 4 худших фильма в истории

За всю историю кино режиссеры по всему миру сняли сотни тысяч картин. Какие-то из них получили высокие оценки зрителей и критиков, а затем стали культовыми, какие-то фильмы остались незамеченными, а какие-то и вовсе были признаны худшими.

© Кадр из фильма "Черная роза"

Однако порой бывает так, что картины из последней категории оказываются достойны просмотра. Все дело в том, что они сняты настолько абсурдно, что эти фильмы становиться весело смотреть.

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Подробнее об ужасных фильмах, которые все же могут скрасить ваш вечер – в материале "Рамблера".

"Трансморферы", 2007

Кадр из фильма "Трансморферы"

Действие картины разворачивается в далеком будущем. Роботы из космоса пытаются захватить Землю, им сопротивляется группа людей, но практически безуспешно – у них нет столько знаний и опыта, чтобы победить. Тогда пришельцам объявляет войну герой, который понимает андроидов, ведь у него с ними много общего.

Авторы "Трансморферов" – выходцы из студии Asylum, которая намеренно производит подделки фильмов. Перед выходом потенциально успешной киноленты Asylum выпускает фильм с похожим названием, ожидая, что зрители по ошибке купят билеты не на ту картину.

"Птицекалипсис: Шок и трепет", 2010

Кадр из фильма "Птицекалипсис: Шок и трепет"

Небольшой городок терроризируют стаи орлов и стервятников. Многие люди уже погибли от нападения птиц, но никто не понимает, почему пернатые так себя ведут. Два человека решают восстать против птиц, но как много у них шансов на выживание?

Чтобы понять многое про эту картину еще до просмотра, достаточно знать, что режиссер снял ее на собственные деньги без какого-либо опыта за плечами. В картине снимались непрофессиональные актеры, а друзья постановщика, но больше всего зрителей насмешили спецэффекты, "сделанные на коленке".

"Блюбарелла: Супервумен", 2010

Кадр из фильма "Блюбарелла: Супервумен"

В центре сюжета получеловек-полувампир Блюбарелла. Героиня живет на Земле уже 800 лет и постоянно мучается от голода. Несмотря на свою бесконечную жизнь, Блюбарелле не приходится скучать: она по восемь часов катается на колесе обозрения, владеет искусством самураев, а еще готова расправиться с немецкими солдатами в разгар Второй мировой.

"Черная роза", 2014

Кадр из фильма "Черная роза"

Сотрудник московской полиции отправляется в Лос-Анджелес, чтобы помочь местным правоохранительным органам в расследовании запутанного дела – в США некто убивает русских эмигрантов. Майор из Москвы работает в паре с американской напарницей.