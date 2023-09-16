Фанаты Marvel назвали худшие фильмы студии за последние годы

Пользователи портала Reddit обменялись мнениями и озвучили лучшие и худшие, на их взгляд, работы студии Marvel.

© Кадр из фильма

Так, в своих обсуждениях поклонники киновселенной сошлись на том, что самыми успешными за последнее время в списке картин киностудии можно считать фильмы «Человек-паук: нет пути домой» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Также на портале отметили, что Том Холланд является неким залогом успеха для любой картины – все его работы получали высокую оценку как у критиков, так и у зрителей.

Что же касается самых неудачных проектов студии Marvel за последние годы, тот тут мнение стало чуть ли не единогласным – им стал фильм «Тор: Любовь и гром». Многие комментаторы на форуме отметили, что и вовсе не смогли понять смысл этой картины.