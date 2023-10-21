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В чем секрет успеха фильма “Оппенгеймер”

Не так давно состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов 2023 года – “Оппенгеймер”, главную роль в котором сыграл актер Киллиан Мерфи.

В чем секрет успеха фильма “Оппенгеймер”
© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Многие критики в восторге от картины и не скрывают своего восхищения. Некоторые отмечают, что Кристоферу Нолану удалось снять лучший фильм за всю историю его карьеры. “Рамблер” рассказывает, почему “Оппенгеймер” так популярен.

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О чем фильм

Работа Нолана рассказывает о жизни Роберта Оппенгеймера, молодого и талантливого ученого, который был причастен к разработке атомной бомбы. За основу картины была взята книга Кая Берда и Мартина Дж. Шервина “Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея”. Ученый возненавидел свое изобретение после трагедии, которая произошла на Хиросиме и Нагасаки, и активно выступал против использования атомного оружия и создания водородной бомбы. Такие взгляды привели к тому, что у Оппенгеймера появилось множество врагов в самых влиятельных кругах США.

Кинокритики и простые зрители утверждают, что Кристоферу Нолану удалось создать потрясающий автобиографический фильм. Без внимания не остался и актерский состав картины, куда вошли такие знаменитые личности как Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Джейсон Кларк, Роберт Дауни-младший и Мэтт Деймон.

Рекордные сборы

Для того, чтобы окупить фильм, было необходимо собрать в прокате порядка 400 миллионов долларов. Однако “Оппенгеймер” побил все рекорды, собрав рекордные 940 миллионов долларов. Во многом успех фильма обусловлен доверием зрителей к Нолану, который раньше уже радовал любителей кино своими качественными картинами.

Почему график съемок “Оппенгеймера” зависел от прически Киллиана Мерфи

Интересные факты

Режиссер обещает, что фильм никого не оставит равнодушным. Нолан предупредил, что финал “Оппенгеймера” сложный и тяжелый, который буквально опустошает зрителя.

Впервые Нолан снял фильм, в котором повествование ведется от первого лица. Режиссер объяснил это тем, что хотел проникнуть в сознание Оппенгеймера. Это помогло ему лучше продемонстрировать гениальность и интеллект ученого. Нолан стремился показать, как главный герой воспринимает мир и какую опасность сулит его изобретение.

Продолжительность фильма – порядка трех часов. Однако режиссер уверен, что зрители не заметят, как быстро пролетело время. Нолан говорил, что его настолько сильно поглотила история Оппенгеймера, что он не мог прекратить снимать.

В фильме показывается мощный взрыв ядерной бомбы, который произошел в Нью-Мексико в далеком 1945 году. Зрители не верят, что его можно было воссоздать в реальности. Однако Нолан утверждает, что не использовал спецэффектов и использовал настоящие взрывы.

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