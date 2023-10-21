В чем секрет успеха фильма “Оппенгеймер”

Не так давно состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов 2023 года – “Оппенгеймер”, главную роль в котором сыграл актер Киллиан Мерфи.

© Кадр из фильма "Оппенгеймер"

Многие критики в восторге от картины и не скрывают своего восхищения. Некоторые отмечают, что Кристоферу Нолану удалось снять лучший фильм за всю историю его карьеры. “Рамблер” рассказывает, почему “Оппенгеймер” так популярен.

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О чем фильм

Работа Нолана рассказывает о жизни Роберта Оппенгеймера, молодого и талантливого ученого, который был причастен к разработке атомной бомбы. За основу картины была взята книга Кая Берда и Мартина Дж. Шервина “Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея”. Ученый возненавидел свое изобретение после трагедии, которая произошла на Хиросиме и Нагасаки, и активно выступал против использования атомного оружия и создания водородной бомбы. Такие взгляды привели к тому, что у Оппенгеймера появилось множество врагов в самых влиятельных кругах США.

Кинокритики и простые зрители утверждают, что Кристоферу Нолану удалось создать потрясающий автобиографический фильм. Без внимания не остался и актерский состав картины, куда вошли такие знаменитые личности как Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Джейсон Кларк, Роберт Дауни-младший и Мэтт Деймон.

Рекордные сборы

Для того, чтобы окупить фильм, было необходимо собрать в прокате порядка 400 миллионов долларов. Однако “Оппенгеймер” побил все рекорды, собрав рекордные 940 миллионов долларов. Во многом успех фильма обусловлен доверием зрителей к Нолану, который раньше уже радовал любителей кино своими качественными картинами.

Интересные факты

Режиссер обещает, что фильм никого не оставит равнодушным. Нолан предупредил, что финал “Оппенгеймера” сложный и тяжелый, который буквально опустошает зрителя.

Впервые Нолан снял фильм, в котором повествование ведется от первого лица. Режиссер объяснил это тем, что хотел проникнуть в сознание Оппенгеймера. Это помогло ему лучше продемонстрировать гениальность и интеллект ученого. Нолан стремился показать, как главный герой воспринимает мир и какую опасность сулит его изобретение.

Продолжительность фильма – порядка трех часов. Однако режиссер уверен, что зрители не заметят, как быстро пролетело время. Нолан говорил, что его настолько сильно поглотила история Оппенгеймера, что он не мог прекратить снимать.