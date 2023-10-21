До народной славы: в каких фильмах снимался юный Никита Михалков

Звания и награды Никиты Михалкова можно перечислять очень долго. Известность к нему пришла в 18 лет после выхода великолепного фильма Георгия Данелия по сценарию Геннадия Шпаликова - "Я шагаю по Москве". А песня, исполненная Никитой Михалковым, до сих пор остается популярной.

© Кадр из фильм "Я шагаю по Москве"

В день рождения Никиты Михалкова "Рамблер" рассказывает, с чего легендарный режиссер начинал свой творческий путь.

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"Солнце светит всем"

Фильм режиссера Константина Воинова вышел в 1959 году, для четырнадцатилетнего Никиты Михалкова это была первая роль в кино, правда такая маленькая, что даже в титрах его имя было не указано.

Кадр из фильма "Солнце светит всем"

Зато фильм оказался очень успешным, он удостоился вошел в фонд в фонд «Золотая коллекция советского кино» и был удостоен награды на Международном кинофестивале в Эдинбурге (Шотландия).

"Приключения Кроша"

Всего через два года после первого фильма вышел следующий - "Приключения Кроша". И здесь у Никиты Михалкова была одна из центральных ролей. Второстепенные роли в фильме сыграли Савелий Крамаров, Игорь Ясулович, Лариса Лужина - актеры, которые достигли немалых высот в карьере.

Кадр из фильма "Приключения Кроша"

"Я шагаю по Москве"

Один из лучших фильмов Георгия Данелия, который он снял по сценарию Геннадия Шпаликова. Во-первых, актеры - молодые, красивые, искренние и даже трогательные. Трое друзей в исполнении Никиты Михалкова, Евгения Стеблова и Галины Польских заставляют каждую минуту сопереживать. Во-вторых, гениальные актеры второго плана, например, Владимир Басов в роли полотера. Кстати, для него эта роль тоже стала дебютной. Ну и, конечно же, Москва - весенняя, свежая, как будто только что умылась чистой водой.

Кстати, в Госкино первоначально не хотели принимать картину, поставив под сомнение ее художественную ценность. Георгий Данелия сказал, что это комедия, на что у него спросили: "А почему не смешно?". Режиссер не растерялся, ответив, что комедия лирическая. Это определение и появилось в титрах.