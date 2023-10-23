Почему Георгия Юматова не хотели брать в фильм «Офицеры»

"Офицеры" – это фильм, который олицетворяет не только историю войны, но и говорит о человеческих ценностях. Это кинолента, которая рассказывает о мужчинах, верных своим идеалам и дружбе, о любви и верности, о долге, чести и преданности родине. Важно отметить и их жен – женщин, которые были их поддержкой и оставались верными даже в самые тяжелые моменты.

© Кадр из фильма "Офицеры"

"Рамблер" готов поделиться некоторыми непопулярными фактами о съемках киноленты.

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Сценарий фильма был разработан двумя настоящими ветеранами войны – Борисом Васильевым и Кириллом Рапопортом, которые сами принимали участие в событиях той эпохи, служа в танковых войсках. Их истории и опыт были основой для создания сценария этой картины. Студия имени Горького, в свою очередь, проявила интерес к этой уникальной истории.

Режиссером "Офицеров" был назначен Владимир Роговой, 47-летний специалист, который начал свою карьеру на студии в 1953 году. Несмотря на многолетний опыт работы, он решился на свой первый самостоятельный проект и сделал это блестяще. Роговой также принес свой взгляд и страсть к созданию кинематографического произведения.

Роль Трофимова, одного из главных героев, была лакомым кусочком, и на нее претендовали 42 кандидата. Среди них были известные и уважаемые актеры, такие как Евгений Жариков, Станислав Любшин, Юрий Соломин и Михаил Ножкин. Однако роль получил Георгий Юматов, настоящий фронтовик, который прошел через все испытания войны и не раз рисковал своей жизнью. Ему всего 16 лет было, когда он отправился на фронт, и ему выпала честь принимать участие в создании этой картины. Режиссер изначально сомневался в его способности из-за слухов о его пристрастиях к бутылке, но Борис Васильев поручился за него, и он оправдал это доверие.

Роль Ивана Варравы также была очень привлекательной, и для нее претендовало почти полсотни актеров, включая таких маститых артистов, как Олег Ефремов, Александр Лазарев, Александр Белявский и Валентин Гафт. Изначально роль была предложена Олегу Ефремову, и его одобрили на худсовете. Однако сценаристу и режиссеру не посчастливилось заставить его принять участие из-за его занятости в другом проекте. Режиссер Роговой был так настойчив в поисках подходящего актера, что даже пилота Леонида Козмерова пригласили на пробы. К сожалению, Козмеров, несмотря на свою привлекательную внешность, не обладал актерскими данными, и роль Ивана Варравы стала вновь вакантна. Тогда выбор пал на Василия Ланового, который с легкостью вписался в этот образ.