"Черная птица": сериал по реальным событиям от мастера триллеров

Триллер является одним из наиболее популярных жанров, который сочетает в себе интригующий сюжет, динамичные экшн-сцены и неожиданный финал. Особый интерес у критиков и зрителей, как правило, вызывают киноленты, основанные на реальных событиях.

© Кадр из сериала "Черная птица"

Мини-сериал "Черная птица" может похвастаться всеми вышеперечисленными характеристиками. Но это далеко не единственная причина, по которой стоит обратить на него внимание. Подробности – в материале "Рамблера".

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Сюжет

1995 год. Сериал повествует о жизни Джимми Кина – сына полицейского в отставке, который живет в шикарном особняке, весело проводит время с друзьями и не страдает от недостатка внимания со стороны девушек. На первый взгляд может показаться, что молодой человек проживает свою лучшую жизнь, но каким образом ему это удается?

Вскоре зритель узнает, что герой промышляет продажей запрещенных веществ. Но этот факт не уходит и от внимания сотрудников ФБР, которые однажды наведываются к Джимми с обыском. В результате он оказывается в тюрьме с осознанием того, что его верные товарищи на ближайшие десять лет – сокамерники, безвкусная еда и постоянный страх нарваться на неприятности.

Неудивительно, что как только Кину представляется возможность избежать сомнительного будущего, он ее использует: преступник заключает сделку с ФБР, согласно условиям которой он должен влиться в доверие к убийце и насильнику Ларри Холлу и заполучить его признание в совершении нескольких десятков преступлений.

Актеры

Кадр из сериала "Черная птица"

Главную роль в сериале исполнил Тэрон Эджертон: в его фильмографии числятся такие популярные киноленты, как "Kingsman: Секретная служба", "Рокетмен", "Тетрис" и другие. Его отцом на экране стал Рэй Лиотта ("Славные парни", "Идентификация", "Детство Шелдона"): актер скончался в прошлом году, поэтому одна из серий посвящена ему. В жуткого маньяка, в свою очередь, перевоплотился Пол Уолтер Хаузер, которого вы могли видеть в фильмах "Дело Ричарда Джуэлла", "Тоня против всех", "Тревожный звонок" и др.

Создатели

Над сценарием сериала трудился мастер напряженных триллеров Деннис Лихейн. Благодаря ему появились такие фильмы и сериалы, как "Остров проклятых", "Прослушка", "Таинственная река", "Мистер Мерседес", "Чужак"... Продолжать можно еще долго, но стоит отметить одно: большую часть проектов высоко оценили как зрители, так и кинокритики.

В качестве режиссеров сериала выступили Джо Чаппелль и Джим МакКэй, которые приложили руку к сериалам "Хорошая жена", "Грань" и "Прослушка".

Рецензии

Кстати, об отзывах: так звучит рецензия одного из кинокритиков:

"Черная птица" очень добротный мини-сериал про искупление, любовь и ее нехватку, обманчивость и детские травмы, которые сильно отражаются на формировании личности в будущем. Его хочется ставить в один ряд с "Настоящим детективом", "Мейр из Исттауна" и "Охотником за разумом". Актерский каст подобран почти идеально, а игра дуэта главных героев искренне впечатляет.

Хронометраж