Легендарная "Фабрика звезд" вернется на телеэкраны

Популярная телепередача “Фабрика звезд” снова появится на экранах, об этом сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

© Кадр из телепередачи "Фабрика звезд"

Популярное в свое время шоу выйдет под видоизмененным названием “Новая Фабрика звезд”, рассказывают RuNews.ru.

Кастинг на участие в шоу открылся 26 октября. Канделаки уверена, что российская музыка требует обновления. По ее словам, режиссеры хотят снимать картины о таких культовых группах, как “Руки вверх”, “Иванушки” и “Кино”. Однако современная российская эстрада уже давно не видела звезд такого масштаба.

Федор Дробыш прокомментировал анонс “Новой Фабрики звезд” и похвалил Тину Канделаки. Он заявил, что “Фабрика звезд” была самым сильным музыкальным шоу на отечественном телевидении.