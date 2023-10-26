Как Баталов пострадал на съемках фильма "Москва слезам не верит"

Почти 45 лет назад вышел культовый фильм о жизни трех девушек, приехавших в Москву в поисках любви, славы и успеха. "Москва слезам не верит" считается настоящим советским хитом, который одновременно трогает до глубины души, вселяет надежду на лучшее и, конечно же, вызывает улыбку.

© Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Нельзя не признать, что массу положительных эмоций зритель получает не только благодаря сюжету киноленты, но и талантливой игре выдающихся актеров. Однако, как это часто бывает, за кадром скрываются не только трудозатратные съемки и смена локаций, но и различные происшествия, участниками которых становятся исполнители ролей.

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И если некоторые из них забавные, то другие могут быть шокирующими и даже опасными для жизни. Так, например, во время съемок фильма "Москва слезам не верит" пострадал он же Гога, он же Гоша, он же Юрий… Алексей Баталов. Подробности – в материале "Рамблера".

Однажды, как многие хорошо помнят, Катерина возвращается в город после посиделок на даче у одной из подруг. В электричке она встречает Гошу, еще не подозревая, что совсем скоро он станет неотъемлемой частью ее жизни. Мужчина будет заботиться не только о возлюбленной, но и о ее дочери.

Когда Гоша узнает о том, что молодого человека Александры обижают хулиганы и запугивают из-за отношений с девушкой, мужчина решает разобраться в ситуации. Предупрежденный о количестве и характеристиках компании ребят, с которыми ему предстоит общаться, он созывает на помощь своих товарищей.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Наступает момент Х: поздний вечер, подворотня, самбисты и юный Никита столкнулись лицом к лицу. И вроде бы исход очевиден, но ему на выручку приходит подкрепление в лице Баталова и его друзей.

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Оказывается, для съемок сцены были приглашены настоящие самбисты, которые со всей серьезностью отнеслись к участию в кинокартине. Вероятно, они слишком увлеклись, так как в какой-то момент Гоша получил сильный удар в кадык. Мужчине стало тяжело дышать, поэтому ему вызывали скорую помощь и отправили в больницу. К счастью, артист достаточно быстро восстановился, и съемки продолжились.