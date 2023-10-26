Как Баталов пострадал на съемках фильма "Москва слезам не верит"

Кадр дня: как Алексей Баталов пострадал на съемках фильма "Москва слезам не верит"
Почти 45 лет назад вышел культовый фильм о жизни трех девушек, приехавших в Москву в поисках любви, славы и успеха. "Москва слезам не верит" считается настоящим советским хитом, который одновременно трогает до глубины души, вселяет надежду на лучшее и, конечно же, вызывает улыбку.
Нельзя не признать, что массу положительных эмоций зритель получает не только благодаря сюжету киноленты, но и талантливой игре выдающихся актеров. Однако, как это часто бывает, за кадром скрываются не только трудозатратные съемки и смена локаций, но и различные происшествия, участниками которых становятся исполнители ролей.
И если некоторые из них забавные, то другие могут быть шокирующими и даже опасными для жизни. Так, например, во время съемок фильма "Москва слезам не верит" пострадал он же Гога, он же Гоша, он же Юрий… Алексей Баталов. Подробности – в материале "Рамблера".
Однажды, как многие хорошо помнят, Катерина возвращается в город после посиделок на даче у одной из подруг. В электричке она встречает Гошу, еще не подозревая, что совсем скоро он станет неотъемлемой частью ее жизни. Мужчина будет заботиться не только о возлюбленной, но и о ее дочери.
Когда Гоша узнает о том, что молодого человека Александры обижают хулиганы и запугивают из-за отношений с девушкой, мужчина решает разобраться в ситуации. Предупрежденный о количестве и характеристиках компании ребят, с которыми ему предстоит общаться, он созывает на помощь своих товарищей.
Наступает момент Х: поздний вечер, подворотня, самбисты и юный Никита столкнулись лицом к лицу. И вроде бы исход очевиден, но ему на выручку приходит подкрепление в лице Баталова и его друзей.
Оказывается, для съемок сцены были приглашены настоящие самбисты, которые со всей серьезностью отнеслись к участию в кинокартине. Вероятно, они слишком увлеклись, так как в какой-то момент Гоша получил сильный удар в кадык. Мужчине стало тяжело дышать, поэтому ему вызывали скорую помощь и отправили в больницу. К счастью, артист достаточно быстро восстановился, и съемки продолжились.
И ведь все усилия были не зря: спустя пару лет советская комедийная мелодрама получит премию Оскар в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".