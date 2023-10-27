Кино с психологом: что не так с героями фильма «Красота по-американски»
Фильм «Красота по-американски», созданный в 1999 году режиссером Сэмом Мендесом, предвосхитил «социальную болезнь», которая появится много позже, во времена социальных сетей. Основные симптомы этой болезни: пустота внутри, агрессия, желание казаться успешным, а не быть счастливым, отчуждение в семьях.
О том, каковы причины внутренней пустоты героев фильма и в чем они находят истинную красоту, «Рамблеру» рассказала психолог Эльвира Гарайшина.
Более точный перевод фильма «American Beauty» («Американская красавица»). Так называется один из самых дорогих видов роз, который очень полюбили в США. Яркие и красивые, они требуют внимательного ухода при выращивании. Поэтому не всем доступны.
Сорт роз «американская красавица» выращивает главная героиня фильма Кэролайн. Ее цветы — источник зависти всех соседей. Так же, как и сама жизнь женщины: красивый дом, словно сошедший с рождественской открытки с дорогой итальянской мебелью, в гараже — «Мерседес», полноценная семья. Но, как и у роз есть шипы, так и внешняя жизнь всех персонажей прячет внутреннее разочарование и пустоту.
Супруги Лестер и Кэролайн всю жизнь шли к успеху. Лестер 14 лет проработал на одном месте, пытаясь доказать начальству, что он достоин повышения. Но день ото дня желание казаться успешным все больше вводило мужчину в тоску. И когда на работе дали возможность отстоять свое место, доказать, почему должны платить зарплату, Лестер не стал бороться. Почувствовав облегчение, он вышел из нарциссической гонки за успех и материальное благополучие, и с большим наслаждением пошел жарить котлеты для гамбургеров в закусочной.
Его жена Кэролайн не готова была признать пустоту в себе. Активно боролась за внешние атрибуты успеха. И даже когда могла случиться близость с супругами после длительного отчуждения, она остановила мужа — ей не хотелось портить дорогой итальянский диван.
Дочь Лестера и Кэролайн проживала свой собственный кризис. Она ощущала, что давно живет в мертвой семье. Любовь и забота доставались розам, но не девочке, которая нуждалась в теплых разговорах с мамой об изменениях в ее теле, в поддержке папы.
Вся семья боролась с внутренней пустотой в одиночестве и по-своему. Взрослые старались не видеть захватывающее их отчаяние, которое делало жизнь с каждым днем все более механичной, бесчувственной. Муж по утрам, еще не проснувшись, заходил в душ и мастурбировал. Жена находила наслаждение в уборке домов, которые потом яростно продавала, пытаясь доказать, что она — лучший риэлтор.
Супруги отщепили себя от своей живой чувствительности. В гонке они потеряли индивидуальность, желания, сексуальность.
В семье Лестера не были готовы к открытому диалогу. Каждый из них пошел своим путем решать проблему. Лестер влюбился в подругу дочери Анджелу.
Его либидо вновь заиграло яркими красками. Он теперь не просто мастурбировал, а делал это, фантазируя об Анджеле, усыпанной лепестками роз. И он в этих фантазиях — наблюдатель, готовый получить наслаждение, которого, возможно, никогда не было в его жизни.
Кэролайн завела роман со своим конкурентом. Она позволила себе быть открытой, страстной, кричащей от мультиоргазмов. Дочь познакомилась со странным одноклассником-соседом Рики. Тот рассказал, что самая большая красота — в смерти. Вместе они смотрели странный фильм, который тот снял однажды на улице — пустой прозрачный пакет, танцующий на ветру. И для подростков это была гораздо красивее, чем лепестки роз «американской красавицы».
Взрослые персонажи фильма запутались. С каждым днем им тяжелее было жить своей жизнью. Каждый скрывал свою тайну. Даже соседи. Отец Рики — офицер в отставке, участник вьетнамской войны, воспитывал в сыне ненависть к представителям сексуальных меньшинств. Но в финале он приходит к соседу Лестеру, потерянный и поникший, чтобы получить физическую любовь.
Жизнь дает много шансов вернуться к чувствительности, любви через кризисы, конфликты, потери. Лестер воспользовался им в последние мгновения своей жизни перед неожиданной смертью от выстрела в голову из пистолета отца Рики. Лестер не вспоминал про дорогие машины и шикарный дом. В его памяти мелькнули эпизоды из детства улыбающейся дочки, объятия любимой жены.
Только в последние мгновения ему стало понятно, что теплота и любовь — это истинная красота и смысл жизни.