4 стереотипа из турецких сериалов, от которых устали даже фанаты

Турецкие сериалы не первый год пользуются огромной популярностью у киноманов по всему миру. Зрителям крайне интересно наблюдать за хитрыми сюжетными поворотами: стоит отдать должное турецкому кинематографу – их сериалы действительно умеют держать в напряжении.

© Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Однако даже самые преданные фанаты турецких сериалов отмечают, что эти проекты буквально "напичканы" разного рода клише.

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Подробнее о вечных стереотипах в турецких сериалах читайте в материале "Рамблера".

Принц и нищая

Или наоборот – принцесса и бедняк. Так или иначе, уж очень часто турецкие сериалы эксплуатируют тему любви между представителями полярно разных социальных слоев. Весьма избитый ход, но вместе с тем по-прежнему выигрышный: зрителям куда интереснее наблюдать за влюбленными "из разных миров", которые готовы пойти на все, что угодно, ради общего счастья. В такой сценарий отлично вплетаются скандалы и интриги – как тут оторваться от просмотра?

Чудовищная семейная тайна

Во многих турецких сериалах можно встретить ход под названием "страшная семейная тайна". Герои многосерийного фильма вдруг выясняют, что их близкие годами, а то и десятилетиями прятали в шкафу чудовищные скелеты. И теперь, когда тайное наконец стало явным, всем персонажам придется несладко.

Какие тайны встречаются в турецких сериалах? Как правило, самые драматичные. Например, спустя 30 лет ребенок выясняет, что его взяли из приюта. Или же влюбленные молодые люди узнают, что на самом деле они – брат и сестра.

Мафия

Сложно найти турецкий сериал, в котором бы не фигурировала влиятельная мафия. Как правила, мафиозный клан контролирует и полицию, и прочие органы власти, поэтому тягаться с ним решаются только самые отважные персонажи. Но, конечно, без таких рыцарей в сериалах тоже не обходится, и обычно рыцари побеждают.

Друг вдруг

Чему учат турецкие сериалы, так это тому, что друзьям доверять ни в коем случае нельзя. Во многих проектах герои разочаровываются в самых близких друзьях: например, девушка узнает, что ее лучшая подруга тайно влюблена в ее мужчину. Или же герой выясняет, что его друг долгое время обманывал его и был связан с мафией.