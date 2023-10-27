27 октября 2023 года народному артисту РСФСР Николаю Караченцову могло бы исполниться 79 лет. О жизни и карьере актера — в материале "Рамблер".

Караченцов родился в 1944 году в Москве. Семья у актера была творческая — отец был заслуженным художником РСФСР, а мама работала балетмейстером и работала в крупнейших театрах СССР, Вьетнама, Сирии и Великобритании. Из-за профессии мамы Николай в детстве мечтал стать балеруном, но мама ему не разрешила.

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Караченцов учился в Школе-студии МХАТ, где был лучшим студентом на курсе. После обучения его взяли в один из ведущих театров страны — Ленком. Однако там он долгое время перебивался второстепенными ролями, пока худруком театра не стал Марк Захаров, который начал ставить Николая во главе спектаклей.

Самым известным спектаклем актера стала рок-опера "Юнона и Авось" в постановке Марка Захарова, где сыграл роль графа Резанова, отправившегося в Америку и влюбившегося там в девушку по имени Кончита.

"Я снимаюсь не для того, чтобы меня узнавали на улицах, а чтобы приносить людям радость. Вообще к популярности нужно относиться трезво, просто как к данности. Я знаю много популярных людей, поэтому могу сказать, что популярность — не есть мастерство и талант. Очень много дутых фигур, которые быстро лопаются, как мыльный пузырь. Не хотелось бы попасть в этот разряд".

В Ленкоме Караченцов встретил свою будущую жену — актрису Людмилу Поргину. Интересно, что до встречи с Николаем Людмила была замужем, но как только поняла, что влюблена в актера, сразу развелась.

Караченцов несколько раз находился на волоске от смерти. В 70-х годах он с женой катался на фуникулере в Приэльбрусье, как внезапно кабинка остановилась и пошла метель. Пару спас Юрий Визбор, который вызвал спасателей и напевал песни окоченевшим Николаю и Людмиле. Очнулись они уже в номере отеля, когда врачи делали им обтирание водкой.

Но серьезные последствия для жизни актера оказала авария в 2005 году. Тогда он спешил к жене, у которой на тот момент только что умерла мама, и из-за гололеда на автомобиле врезался в фонарный столб. У Караченцова диагностировали серьезную травму головного мозга, переломы ребер и тупую травму живота, вследствие чего он провел в коме 26 дней.

Потом Караченцов еще несколько раз появлялся на сцене, но уже практически без реплик — из-за повреждений мозга у него нарушилась работа речевого аппарата. Артиста пытались вылечить сначала в Израиле, а потом в Китае, но все безуспешно.