"Я всегда хотел быть первым артистом в мире": 79 лет со дня рождения Николая Караченцова
27 октября 2023 года народному артисту РСФСР Николаю Караченцову могло бы исполниться 79 лет. О жизни и карьере актера — в материале "Рамблер".
Караченцов родился в 1944 году в Москве. Семья у актера была творческая — отец был заслуженным художником РСФСР, а мама работала балетмейстером и работала в крупнейших театрах СССР, Вьетнама, Сирии и Великобритании. Из-за профессии мамы Николай в детстве мечтал стать балеруном, но мама ему не разрешила.
Караченцов учился в Школе-студии МХАТ, где был лучшим студентом на курсе. После обучения его взяли в один из ведущих театров страны — Ленком. Однако там он долгое время перебивался второстепенными ролями, пока худруком театра не стал Марк Захаров, который начал ставить Николая во главе спектаклей.
Самым известным спектаклем актера стала рок-опера "Юнона и Авось" в постановке Марка Захарова, где сыграл роль графа Резанова, отправившегося в Америку и влюбившегося там в девушку по имени Кончита.
"Я снимаюсь не для того, чтобы меня узнавали на улицах, а чтобы приносить людям радость. Вообще к популярности нужно относиться трезво, просто как к данности. Я знаю много популярных людей, поэтому могу сказать, что популярность — не есть мастерство и талант. Очень много дутых фигур, которые быстро лопаются, как мыльный пузырь. Не хотелось бы попасть в этот разряд".
В Ленкоме Караченцов встретил свою будущую жену — актрису Людмилу Поргину. Интересно, что до встречи с Николаем Людмила была замужем, но как только поняла, что влюблена в актера, сразу развелась.
Караченцов несколько раз находился на волоске от смерти. В 70-х годах он с женой катался на фуникулере в Приэльбрусье, как внезапно кабинка остановилась и пошла метель. Пару спас Юрий Визбор, который вызвал спасателей и напевал песни окоченевшим Николаю и Людмиле. Очнулись они уже в номере отеля, когда врачи делали им обтирание водкой.
Но серьезные последствия для жизни актера оказала авария в 2005 году. Тогда он спешил к жене, у которой на тот момент только что умерла мама, и из-за гололеда на автомобиле врезался в фонарный столб. У Караченцова диагностировали серьезную травму головного мозга, переломы ребер и тупую травму живота, вследствие чего он провел в коме 26 дней.
Потом Караченцов еще несколько раз появлялся на сцене, но уже практически без реплик — из-за повреждений мозга у него нарушилась работа речевого аппарата. Артиста пытались вылечить сначала в Израиле, а потом в Китае, но все безуспешно.
В 2017 году Караченцов снова попал в серьезную аварию, но на этот раз за рулем была Людмила. Через год, 26 октября 2018 года, за день до своего рождения Караченцов умер по причине отказа почек. Актер также страдал от неоперабельного рака легких.