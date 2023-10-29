"Иллюзия обмана 3" запущена в производство

Третья часть популярной картины "Иллюзия обмана" запущена компанией Lionsgate International в полноценное производство, об этом сообщает издание Screen Daily. Уже в самое ближайшее время начнется продажа прав на прокат нового фильма.

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Главные роли по-прежнему останутся за теми же актерами – Таддеуша Брэдли сыграет Морган Фриман, Джея Дэниела Атласа – Джесси Айзенберг, а Маррита Маккинни – Вуди Харрельсон.

Особенности сюжета, а также дата выхода новой части культового фильма пока не озвучивались. Известно лишь, что режиссером станет Рубен Фляйшер, работавший над кинолетной "Веном", а сценаристом – Майкл Лессли, подготовивший сценарий к фильмам "Макбет" и "Кредо убийцы".