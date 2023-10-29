"Иллюзия обмана 3" запущена в производство
Третья часть популярной картины "Иллюзия обмана" запущена компанией Lionsgate International в полноценное производство, об этом сообщает издание Screen Daily. Уже в самое ближайшее время начнется продажа прав на прокат нового фильма.
Главные роли по-прежнему останутся за теми же актерами – Таддеуша Брэдли сыграет Морган Фриман, Джея Дэниела Атласа – Джесси Айзенберг, а Маррита Маккинни – Вуди Харрельсон.
Особенности сюжета, а также дата выхода новой части культового фильма пока не озвучивались. Известно лишь, что режиссером станет Рубен Фляйшер, работавший над кинолетной "Веном", а сценаристом – Майкл Лессли, подготовивший сценарий к фильмам "Макбет" и "Кредо убийцы".
Напомним, что первая часть "Иллюзии обмана" вышла на экраны в 2013 году – десять лет назад. Вторая – в 2016 году. Зрителям картина сразу очень полюбилась. Суммарные сбор двух картин составили около 700 млн долларов.