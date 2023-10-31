4 отличных фильма, которые помогут снять стресс
Люди смотрят кино по разным причинам. Одни хотят заполучить порцию адреналина, другие с головой погрузиться в невероятные приключения героев на экране, а третьи пережить чужой опыт.
И вместе с тем нередко мы обращаемся к кинематографу, когда хотим расслабиться, отдохнуть и снять накопившийся стресс. Пожалуй, кино – это один из самых доступных способов перевести дух.
Поздняя осень для многих ассоциируется с апатией, снижением работоспособности и плохим самочувствием. Если и вас осенняя хандра не обошла стороной, и к тому же вам приходится изо дня в день испытывать стресс, обратитесь к фильмам из нашей подборки. Они наверняка поднимут настроение и помогут хотя бы ненадолго отвлечься от забот. Подробнее – в материале "Рамблера".
"Минари", 2020
В центре сюжета – эмигрант из Кореи Джейкоб, который решает осесть в американском Арканзасе. У героя есть большая мечта, которую ему приходилось откладывать долгие годы. Джейкоб хочет стать фермером. Однако судьба вставляет палки в колеса: дела идут неважно, его семья живет впроголодь. Чтобы хоть как-то взбодрить супругу, оптимистичный герой организовывает приезд тещи.
"Милая Фрэнсис", 2012
Комедийная мелодрама Ноа Баумбака с Гретой Гервиг в главной роли повествует историю очаровательной девушки, которую сложно назвать баловнем судьбы.
Героиня работает в танцевальной труппе, но никто не считает ее танцовщицей. У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но из раза в раз Софи ее предает. Фрэнсис о многом мечтает, но часто осознает, что ее мечтаем едва ли суждено сбыться. Вместе с тем девушка не отчаивается и продолжает любить жизнь, несмотря ни на что.
"Земля кочевников", 2020
Драма, удостоившаяся трех "Оскаров" – это история 60-летней Ферн, которая в одночасье теряет работу и средства к существованию. После того, как завод на котором трудилась Ферн, закрывается, женщина складывает всю свою жизнь в коробку и отправляется на фургоне исследовать другие штаты в поисках сезонного заработка.
"Мамма MIA!", 2008
Юная девушка Софи готовится к свадьбе и надеется, что к алтарю ее поведет отец. Вот только есть одна проблема: героиня никогда не видела своего родителя, и ее мать Донна за всю жизнь ни разу не рассказывала дочке про отца.
Но Софи не намерена сдаваться. Она находит дневник матери, и выясняет, что у нее были отношения с тремя мужчинами. Тогда Софи решает отправить приглашение на свадьбу каждому из них.