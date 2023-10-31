4 отличных фильма, которые помогут снять стресс

Люди смотрят кино по разным причинам. Одни хотят заполучить порцию адреналина, другие с головой погрузиться в невероятные приключения героев на экране, а третьи пережить чужой опыт.

© Кадр из фильма "Минари"

И вместе с тем нередко мы обращаемся к кинематографу, когда хотим расслабиться, отдохнуть и снять накопившийся стресс. Пожалуй, кино – это один из самых доступных способов перевести дух.

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Поздняя осень для многих ассоциируется с апатией, снижением работоспособности и плохим самочувствием. Если и вас осенняя хандра не обошла стороной, и к тому же вам приходится изо дня в день испытывать стресс, обратитесь к фильмам из нашей подборки. Они наверняка поднимут настроение и помогут хотя бы ненадолго отвлечься от забот. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Минари", 2020

Кадр из фильма "Минари"

В центре сюжета – эмигрант из Кореи Джейкоб, который решает осесть в американском Арканзасе. У героя есть большая мечта, которую ему приходилось откладывать долгие годы. Джейкоб хочет стать фермером. Однако судьба вставляет палки в колеса: дела идут неважно, его семья живет впроголодь. Чтобы хоть как-то взбодрить супругу, оптимистичный герой организовывает приезд тещи.

"Милая Фрэнсис", 2012

Кадр из фильма "Милая Фрэнсис"

Комедийная мелодрама Ноа Баумбака с Гретой Гервиг в главной роли повествует историю очаровательной девушки, которую сложно назвать баловнем судьбы.

Героиня работает в танцевальной труппе, но никто не считает ее танцовщицей. У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но из раза в раз Софи ее предает. Фрэнсис о многом мечтает, но часто осознает, что ее мечтаем едва ли суждено сбыться. Вместе с тем девушка не отчаивается и продолжает любить жизнь, несмотря ни на что.

"Земля кочевников", 2020

Кадр из фильма "Земля кочевников"

Драма, удостоившаяся трех "Оскаров" – это история 60-летней Ферн, которая в одночасье теряет работу и средства к существованию. После того, как завод на котором трудилась Ферн, закрывается, женщина складывает всю свою жизнь в коробку и отправляется на фургоне исследовать другие штаты в поисках сезонного заработка.

"Мамма MIA!", 2008

Юная девушка Софи готовится к свадьбе и надеется, что к алтарю ее поведет отец. Вот только есть одна проблема: героиня никогда не видела своего родителя, и ее мать Донна за всю жизнь ни разу не рассказывала дочке про отца.