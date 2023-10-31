Что посмотреть на Хэллоуин: 5 жутких хорроров

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают Хэллоуин. Чтобы добавить атмосферы, многие любят в это время пересматривать жуткие фильмы, заставляющее сердце биться чаще.

© Кадр из фильма "Синистр"

Рассказываем про самые страшные картины, которые идеально подойдут для этого вечера, в материале "Рамблера".

«Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022)

Согласно сюжету, маленькие брат с сестрой просыпаются посреди ночи и замечают, что в доме творятся жуткие вещи: их родители молча сидят на кровати, двери и окна исчезают, а по коридорам бродит монстр.

«Астрал. Онлайн» (2020)

Группа друзей сидит на карантине и решает устроить спиритический сеанс онлайн. Для этого они приглашают специального медиума и вскоре у всех дома начинают происходить страшные события.

Фильм не имеет отношения к франшизе «Астрал». Но, если вы не смотрели хоррор 2011 года режиссера Джеймса Вана, можно начать с него.

«Синистер» (2012)

Один из самых страшных фильмов по версии британского проекта Science of Scare. В исследовании приняли участие 50 человек. Эксперты использовали пульсометры и хронокардиографы, чтобы понять, насколько страшно было испытуемым при просмотре фильма. "Синистер" спровоцировал повышение сердцебиения в среднем на 34%.

В хорроре рассказывается про автора детективов, который вместе с семьей переезжает в небольшой городок и селится в доме, где год назад были убиты все жильцы.

«Заклятие» (2013)

История про детективов Уорренов, которые расследуют паранормальные дела. Однажды к ним страдающая от злого духа семья. Этот случай оказывается самым страшным в их практике.

Фильм основан на реальной истории дома семьи Перрон, которая длилась в течение 10 лет их жизни на ферме. Режиссер "Заклятия" Джеймс Ван попытался передать атмосферу хорроров 1970-х годов.

«Шесть демонов Эмили Роуз» (2005)