У "Вышки" появятся два сиквела
Триллер "Вышка", ставший в 2022 году коммерческим хитом компании Lionsgate, превратится во франшизу: компания Capstone Studios одобрила два сиквела. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Скотт Манн, режиссер и соавтор оригинального фильма, выступит продюсером обоих сиквелов, а также соавтором и режиссером третьего фильма трилогии.
"Я очень рад, что продолжаю путешествие "Вышки" и выхожу на новый уровень. У нас запланирован действительно особенный кинематографический эксперимент, и я безмерно благодарен моим коллегам-продюсерам за то, что они поддержали эту идею. Я также счастлив работать с новыми коллегами и воссоединиться с оригинальной командой, и, конечно, не могу дождаться момента, когда снова буду снимать на высоте тысячи футов", — сообщил Скотт Манн.
В новые фильмы вернутся персонажи первого фильма, а также добавятся новые. В первом фильме две лучшие подруги (главные роли исполнили Грейс Кэролайн Кёрри и Вирджиния Гарднер) забираются на вершину заброшенной радиовышки высотой 2 000 футов и оказываются в ловушке, не имея возможности спуститься вниз.
В прошлом году "Вышка" стала лидером проката сразу в нескольких странах и заработала $20 млн при бюджете в $3 млн. Фильм также стал первой картиной, в которой использовалась технология TrueSync — в "чистой" версии триллера все нецензурные выражения были удалены искусственным интеллектом, программа также автоматически подстроила мимику героев под новый текст.
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