У "Вышки" появятся два сиквела

"Я очень рад, что продолжаю путешествие "Вышки" и выхожу на новый уровень. У нас запланирован действительно особенный кинематографический эксперимент, и я безмерно благодарен моим коллегам-продюсерам за то, что они поддержали эту идею. Я также счастлив работать с новыми коллегами и воссоединиться с оригинальной командой, и, конечно, не могу дождаться момента, когда снова буду снимать на высоте тысячи футов", — сообщил Скотт Манн.