Началась работа над продолжением самого кассового фильма в истории российского проката. "Чебурашка 2" выйдет в кинотеатрах 1 января 2026 года, сообщает "ТАСС" с ссылкой пресс-службу Всероссийской государственной телерадиокомпании.

Известно, что над второй частью кинокартины работают те же сценаристы и продюсеры, что и над первой. Сюжет фильма будет развиваться спустя год после произошедших в "Чебурашке" событий.

Фильм вышел в прокат в начале 2023 года и сразу же завоевал популярность у россиян. Картина собрала более 7 млрд рублей, обогнав комедию Клима Шипенко "Холоп" и первую часть "Аватара".