$93.04-0.1499.01+0.01

Самые кассовые фильмы в истории кино

Режиссеры вкладывают большие суммы в съемки фильмов. А еще приглашают знаменитых и талантливых актеров, чтобы картина точно не провалилась в прокате.

Самые кассовые фильмы в истории кино
© Кадр из фильма "Титаник"

Некоторые сценаристы и постановщики создают настоящие шедевры, которые потом становятся культовыми фильмами. “Рамблер” рассказывает об одних из самых кассовых фильмов киноиндустрии.

Видео дня

“Мир Юрского периода”

Приступить к работе над фильмом хотели еще в 2004 году, но на экранах картина появилась только в 2014 году. Успех фильма “Мир Юрского периода” во многом обусловлен актерским составом.

Продюсировал картину Стивен Спилберг, а главная роль досталась Крису Прэтту, который ранее снимался в таких известных фильмах как “Стражи Галактики” и “Лего. Фильм”. На съемки картины было потрачено 150 миллионов долларов, и они полностью окупились. За прокат создатели “Мира Юрского периода” получили более полутора миллиарда долларов.

Кадр из фильма "Мир Юрского периода"

“Мстители: финал”

Последний фильм про супергероев собрал в прокате практически три миллиарда долларов. В финальной картине “Мстители: финал” показали всех персонажей фильма, которые когда-либо существовали во вселенной Marvel. Зрители оценили такое решение, и фильм стал одним из кассовых в истории кино.

Кадр из фильма "Мстители: финал"

“Человек-паук: Нет пути домой”

Будущий успех фильма был понятен еще после выхода трейлера. Его посмотрело рекордное количество человек, видео включали порядка 355 миллионов раз в первые сутки после выхода. В прокате “Человек-паук: Нет пути домой” собрал практически миллиард долларов, что сделало его самым кассовым фильмом 2021 года.

Кадр из фильма "Человек-паук: нет пути домой"

“Титаник”

Классика всех фильмов про любовь в свое время имело колоссальный успех в прокате, эту картину многие пересматривают до сих пор. На создание фильма ушло двести миллионов долларов, и затраты полностью окупились. “Титаник” был удостоен одиннадцати премий “Оскар” и имел колоссальный успех в прокате, собрав 2,2 миллиарда долларов за всю историю существования.

Кадр из фильма "Титаник"

Лучшие фильмы Майкла Кейна

“Аватар”

Вторым успешным фильмом режиссера Джеймса Кэмерона стал “Аватар”. Именно эта картина установила новый рекорд и превзошла “Титаник”. Кассовые сборы “Аватара” составили практически три миллиарда долларов, завоевав любовь зрителей по всему миру.

Кадр из фильма "Аватар"
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости