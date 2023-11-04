Самые кассовые фильмы в истории кино

Режиссеры вкладывают большие суммы в съемки фильмов. А еще приглашают знаменитых и талантливых актеров, чтобы картина точно не провалилась в прокате.

© Кадр из фильма "Титаник"

Некоторые сценаристы и постановщики создают настоящие шедевры, которые потом становятся культовыми фильмами. “Рамблер” рассказывает об одних из самых кассовых фильмов киноиндустрии.

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“Мир Юрского периода”

Приступить к работе над фильмом хотели еще в 2004 году, но на экранах картина появилась только в 2014 году. Успех фильма “Мир Юрского периода” во многом обусловлен актерским составом.

Продюсировал картину Стивен Спилберг, а главная роль досталась Крису Прэтту, который ранее снимался в таких известных фильмах как “Стражи Галактики” и “Лего. Фильм”. На съемки картины было потрачено 150 миллионов долларов, и они полностью окупились. За прокат создатели “Мира Юрского периода” получили более полутора миллиарда долларов.

“Мстители: финал”

Последний фильм про супергероев собрал в прокате практически три миллиарда долларов. В финальной картине “Мстители: финал” показали всех персонажей фильма, которые когда-либо существовали во вселенной Marvel. Зрители оценили такое решение, и фильм стал одним из кассовых в истории кино.

“Человек-паук: Нет пути домой”

Будущий успех фильма был понятен еще после выхода трейлера. Его посмотрело рекордное количество человек, видео включали порядка 355 миллионов раз в первые сутки после выхода. В прокате “Человек-паук: Нет пути домой” собрал практически миллиард долларов, что сделало его самым кассовым фильмом 2021 года.

Кадр из фильма "Человек-паук: нет пути домой"

“Титаник”

Классика всех фильмов про любовь в свое время имело колоссальный успех в прокате, эту картину многие пересматривают до сих пор. На создание фильма ушло двести миллионов долларов, и затраты полностью окупились. “Титаник” был удостоен одиннадцати премий “Оскар” и имел колоссальный успех в прокате, собрав 2,2 миллиарда долларов за всю историю существования.

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